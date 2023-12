Manejo del mamotreto judicial contra RM

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha reportado si luego del reparto del caso del mamotreto New Business, se fijó en lista la casación por ocho días hábiles, tal como ordena el artículo 2439 del Código Judicial, ya que antes y durante este plazo, no se puede emitir ninguna decisión sobre la admisibilidad.

La magistrada sustanciadora Ariadne Maribel García Angulo, en base al artículo 2440 del Código Judicial, también puede ordenar que en un plazo de cinco días hábiles los abogados que presentaron las casaciones, hagan las correcciones a los defectos de forma que se hayan encontrado.

La decisión será acerca de cinco recursos de casación diferentes e individuales contra la decisión que confirmó la condena en el mamotreto de New Business.

Ariadne García, quien logró su maestría en Derecho Penal en Managua, Nicaragua, tiene como su suplente al magistrado Manuel Antonio Mata Avendaño.

Mata Avendaño, como magistrado del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, entregó a la defensa del candidato presidencial Ricardo Martinelli y otros procesados en el caso New Business, un expediente digital incompleto, algo que afecta el desarrollo del recurso de casación.

El suplente de Ariadne García en el mamotreto de New Business concedió plazos simultáneos para la casación que debían presentar Martinelli y 4 personas más, pero ese mismo día en otra casación otorgó los 15 días, pero individuales para cada imputado, lo cual es una obvia violación a las garantías fundamentales contenidas en la Constitución.

Pero además, otro integrante del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el magistrado José Hoo Justiniani confirmó un sobreseimiento definitivo por lo de la Ciudad Hospitalaria afirmando que nunca hubo delito, pero luego el propio Hoo sostiene en el mamotreto de New Business, que lo de la Ciudad Hospitalaria es delito precedente de blanqueo de capitales.

Aparte de eso, el fiscal anticorrupción encargado de esa causa solicitó sobreseimiento provisional y tanto el Juzgado como el Tribunal Superior, dictaron sobreseimiento definitivo.

