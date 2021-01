María Elena Barrios asume la dirección de Comunicaciones; Molinos será asesor

Cero y van dos, como dicen por ahí. Y, es que hoy se conoció la salida del equipo del Estado, del veterano periodista Fernán Molinos Delaswsky, tras medio año de estar al frente de la Secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República.

El presidente Laurentino Cortizo designó a Molinos en el cargo, el viernes 19 de junio de 2020. Ahora asume como asesor.

De acuerdo a fuentes cercanas al comunicador, la salida forma parte de un acuerdo al que se llegó el periodista cuando asumió el cargo, con el objetivo de realizar la reorganización del departemento de comunicaciones.

Luego de cumplida esta misión, Molinos Delaswsky deja el cargo en buenos términos y relaciones con el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y en su reemplazo asume la periodista María Elena Barrios.

Molino es el segundo director de Comunicaciones que tiene la administración de Cortizo, luego de la salida de Óscar Ramos, quien pasó a dirigir la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el 3 de septiembre del año pasado.

La nueva Secretaria de Comunicación, María Elena Barrios es Licenciada en Periodismo por la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) y cuenta con Diplomado de Periodismo Profesional de Florida International University, Formación Diversificada de Docentes, Universidad de Panamá y Postgrado en Docencia Superior, Universidad Especializada de las Américas.

Inició su carrera en el periódico Tribuna do Norte en Brasil y en Panamá como reportera / redactora de RPC Radio y cuenta con una extensa trayectoria con desempeños como y Directora de Noticias de RPC Televisión; Directora de Noticias del Sistema estatal de Radio y Televisión; Corresponsal de CNN en Español y UNIVISIÓN y de Gerente de Noticias de TVN Media, acreditando experiencia en prensa escrita, radio y televisión.