Maribel cierra campaña y promete acabar con monopolios y oligopolios

La candidata presidencial Maribel Gordón -en su cierre de campaña- aseguró ayer que de llegar a la Presidencia establecerá un salario mínimo de $1,500, generará miles de empleos e impulsará pensiones mínimas “dignas” de $500 para sacar a los panameños de la pobreza.

Gordón -en su acto en el hotel El Panamá- que su plan de trabajo busca crear un seguro para desempleados hasta que puedan conseguir un trabajo y que atenderá el problema financiero de la Caja de Seguro Social (CSS), sin medidas paramétricas...sin aumentar la edad de jubilación, ni el número de cotizaciones de las jubilaciones.

Para el sector de la construcción, creará pensiones anticipadas para los obreros por el desgaste físico que genera dichas tareas y el riesgo que representa.

Maribel Gordón prometió "acabar con los monopolios y oligopolios en los medicamentos que mantienen al pueblo al borde de la muerte” por la falta de productos a bajos precios.

"Yo no robo.Yo no miento. yo no soy vendedora de humo.Yo no soy baila la vara.Yo no soy vendepatria", exclamó la economista.

“No voy a permitir la privatización de la educación. Yo no estoy pidiendo voto de castigo, yo te estoy pidiendo voto digno”, exclamó.

Gordón dijo que antes te prometían hojas de zinc, sacos de cemento, 10 libras de arroz, hoy te prometen paneles solares. Nos han envenenado los gobiernos neoliberales, esos que hoy dicen que van a resolver tu problema", añadió.

