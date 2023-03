Martín se lanza fuera del PRD y advierte traición al torrijismo

El exmandatario de Panamá, Martín Torrijos anunció ayer que será candidato presidencial en 2024, pero al margen del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo que acusó de traicionar el ideario torrijista.

"Me propongo ser candidato presidencial en las elecciones de mayo de 2024. No me quedaré al margen, Panamá está en crisis y todos tenemos que contribuir a su solución, debemos rescatar a Panamá", dijo el expresidente del 2004-2009.

Publicidad



"Panamá vive una crisis severa que no se puede ocultar, las cosas no andan bien para la inmensa mayoría", dijo Torrijos, de 59 años, aclarando que debe quedar “muy claro, mi candidatura no será dentro del PRD", partido del que fue secretario general.



"En mi partido se ha producido un asalto y un secuestro, el PRD actual parece tener dueños que actúan guiados por su conveniencia y sus negociados y no por el ideario torrijista… las primarias son una burla, reservan las áreas electorales para ellos mismos y hasta inventan liderazgos, advirtió el exgobernante.



«Debemos rescatar a Panamá y después al PRD, nunca voy a renunciar a mi condición de torrijista», remarcó.



"Me propongo construir una candidatura abierta, pluralista, de convergencia y patriótica", añadió Torrijos sin especificar por cuál fuerza se presentará, pero se anticipa que será el Partido Popular (antigua Democracia Cristiana), adversarios históricos del gobierno militar de su padre, el general Omar Torrijos.



En un vídeo de 27 minutos Torrijos refiere que el país vive una «crisis severa» e instó a corregir el rumbo.



También señaló que a pesar de millonarias inversiones en la economía, la pobreza y pobreza extrema son una vergüenza nacional, la violencia se extiende por las calles y las personas viven intimidadas.



Para el exmandatario, males como el narcotráfico y el crimen organizado avanzan y desafían a las autoridades, además de que la corrupción permea al Gobierno y parte de la sociedad.



Además cuestionó la gestión de la Asamblea Nacional y de algunos diputados que juegan con las reglas y legislan para imponer candidaturas y limitar la participación en los comicios del año próximo.



Torrijos aseveró que el actual modelo socioeconómico en Panamá está agotado y si no se hace algo, será más de lo mismo.

Contenido Premium: 0