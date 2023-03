Martín y Martinelli, moliendo el café

El expresidente de la República, Martín Torrijos, volvió a señalar que está dispuesto a encontrarse con quien lo sucedió en el cargo, Ricardo Martinelli, para conversar sobre alternativas para resolver los problemas del país.

Torrijos reafirmó esta posición ante la insistencia de la periodista Castalia Pascual de TVN, quien le preguntó sobre la invitación que le hizo Martinelli de sentarse a tomar un café.

Indicó que no le puede negar una conversación a alguien, siempre y cuando esta conversación sea en base a enfrentar los problemas nacionales.

"Yo no sé cuál es la intención de Ricardo Martinelli, pero a mí me gusta -más que acuerdos de recámara, o que se interprete que esta es una jugada entre expresidente- y no tengo una jugada con nadie, lo que prefiero es un debate sobre cómo solucionamos el problema del país, cómo acabamos con la corrupción, cómo hacemos para que la justicia funcione, cómo atendemos los problemas del desempleo, y por supuesto dentro de ese marco hablaremos con todos, y los que tengamos esa coincidencia para recuperar el país, entonces presentemos una oferta que dé esperanza a los panameños", respondió el exmandatario PRD.



Torrijos -quien días atrás anunció su intención de volver a correr para la Presidencia de la República, pero al margen del PRD, está iniciando una serie de recorridos por el país y conversaciones para tratar de conformar una gran alianza. Señaló que hablará con empresarios, sociedad civil y líderes de partidos políticos, sin excepción.



"Los enemigos no son personas. Los enemigos son los problemas", especificó. "El problema del desempleo, de los jóvenes que no encuentran un mejor país ni mejores oportunidades que sus padres, el de la clase media que realmente no le alcanza la plata y viven en la zozobra, el problema son los sobresaltos, el problema es la corrupción. Sobre esos problemas estoy dispuesto a conversar".

"Acabo de iniciar ese recorrido... no es tanto con quién, sino para qué", recalcó.

Torrijos durante los últimos días ha estado mencionando que el PRD ha sido secuestrado y ayer, por primera vez, señaló directamente que estas figuras están detrás de las aspiraciones presidenciales de José Gabriel Carrizo.



"Yo creo que eso (la candidatura de Carrizo) es parte del proyecto que tienen esas mismas personas que dirigen al PRD que se han asociado por sus intereses muy particulares, con sus negocios, con el uso del clientelismo.



"Yo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado (en el gobierno). No estoy de acuerdo con el liderazgo que han demostrado.... Porque si bien efectivamente cayó la pandemia, tuvimos un año sin pandemia y no vi el liderazgo transformador que el país requiere".

