Martinelli: el pueblo me llevará a la Presidencia en el 2024

Ricardo Martinelli vaticinó que será presidente de Panamá nuevamente en el 2024 y dijo que lo tendrán que matar para evitar que el pueblo así lo decida dentro de tres años.

En el cierre de la convención constitutiva del partido Realizando Metas, "El Loco" afirmó que va correr y ganará las elecciones del 2024 para mejorar lo que se hizo bien, y corregir lo que se hizo mal... esta vez, no repetiremos los errores del pasado.

Sin rencor

Fue un discurso bien elaborado, donde Martinelli dejó abierta las puertas hasta a sus adversarios para futuras alianzas. "A pesar de los cientos de días oscuros, no guardo en mi interior rencor alguno. Para poder avanzar, hay que saber perdonar...para mí, la palabra venganza ya no existe".

!Voy a volver a ser el Presidente de la prosperidad, del trabajo, de la economía pujante y de las obras públicas con fuerte impacto social; voy a volver a poner dinero en el bolsillo a los panameños, quiero que mi pueblo tenga trabajo digno y que haya paz y progreso para mi país. Yo sé hacerlo, lo hice una vez y lo haré mil veces", exclamó el exmandatario.

Martinelli reconoció que nunca pensó que después de salir de la Presidencia en 2014 la vida le llevaría por caminos tan difíciles, sin embargo, no se arrepiente de su esfuerzo y trabajo para darle una mejor calidad de vida a los panameños; lo volvería a hacer, una y otra vez, aunque las consecuencias fuesen las mismas que me tocó vivir a mi y a mi familia: persecución política, calumnia, injusticia y cárcel.

No obstante, Ricardo Martinelli está consciente que el camino no estará exento de problemas, la persecución aun no termina y todavía hay fuerzas políticas que no quieren que vuelva al Palacio de las Garzas, pero a ellos les advierto algo: me van a tener que matar, yo si estoy dispuesto a dar la vida por el progreso de mi pueblo. ¡Hagan lo que hagan, la llama no se apaga!

Explicó que Realizando Metas es como el renacer de la esperanza y se vio en la necesidad de construir este partido, porque el anterior le fue robado con dinero de la Asamblea Nacional y del Estado. Todo, con el visto bueno del peor presidente que tuvo este país: Juan Carlos Varela. Quienes hoy manejan Cambio Democrático saben que no les pertenece, y las bases del partido reconocen quién es su verdadero líder y a quién su corazón seguirá camino al 2024, exclamó Martinelli.

Puertas abierta para alianzas

Martinelli repitió una vieja frase: en política nunca hay que descartar una alianza futura con ninguna fuerza política y menos con quienes fueron en su momento parte de mi corazón y de mi equipo de trabajo. La vida y la política dan muchas vueltas, y aquí no hay puertas cerradas para nadie.

Realizando Metas será un partido que sume voluntades, nunca que reste. Panamá necesita un Gobierno de unidad nacional, donde se deje el odio de lado y se deje de usar la justicia para persecución política.

La justicia no puede venderse al gobernante de turno. Sin jueces imparciales no hay seguridad jurídica ni inversión, y hoy vemos como hay algunos jueces o magistrados que se sientan sobre expedientes durante años, que cambian de parecer según el viento político, añadió el líder de Realizando Metas.

Además denunció que en los últimos años, Panamá se convirtió en un corredor de la droga gracias a Juan Carlos Varela que eliminó los radares, los rayos X de los puertos y los escáner de las fronteras. Todo esto se volverá a instalar, en 2024 combatiremos al narcotráfico que afecta a nuestros hijos, y desangra a nuestros barrios. Se acabó la complicidad con el narco.

El exjefe del Ejecutivo prometió que tal como ocurrió en mi Presidencia trabajará desde las 6 de la mañana hasta entrada la noche sin descanso, porque trabajar para el pueblo requiere un esfuerzo grande. Los panameños merecen un Presidente 24/7, y no lo que hemos tenido hasta ahora.

El expresidente también le dio algo de crédito al gobierno de Cortizo por la organización y la llegada de las vacunas. Gracias a la ciencia y a la vacuna venceremos al Covid-19, pero lo que vendrá será un desafío de proporciones inimaginables,añadió.

En 2014 entregamos un país con pleno empleo, y en 2029 volveremos a hacerlo. Todo panameño que quiera trabajar podrá hacerlo y llevará los tres golpes a la mesa de su familia todos los días. Les doy mi palabra de honor que esto se hará realidad. Yo sé como darle trabajo a la gente.

Hoy aquí me comprometo a llevar el Metro hasta Capira y avanzar con más líneas de Metro en la ciudad capital. También reforzaremos el Hub de las Américas para que lleguen más turistas y visiten el hermoso país que tenemos: desde Bocas del Toro hasta Darién, promoviendo así el turismo interno.

Además bajaremos el precio de las medicinas, convertiremos a Panamá en un centro energético, financiero y logístico; seremos la puerta de entrada de las inversiones norteamericanas, europeas y asiáticas a América Latina. Por eso tenemos que ser un país de puertas abiertas, y no caer en la xenofobia sin sentido.

Martinelli sostuvo que el sistema bancario debe acompañar el crecimiento económico, no puede ser que hoy abrir una cuenta bancaria o sacar un crédito sea más difícil que encontrar la cura de una enfermedad. Nos fuimos de lo sublime a lo ridículo. Antes éramos un centro bancario internacional y reconocido, ahora somos un centro burocrático.

Construyan unidad... nada es eterno

A Martinelli también le preocupa la crisis de la CSS y alegó que eso se arregla con crecimiento económico, lo que permitirá mitigar las reformas que hay que hacer. Yo siempre estaré dispuesto a colaborar, a sumar, sin importar el partido que esté en el poder, pero sabe que su ofrecimiento de ayuda caerá en saco roto, porque cuando uno está en el Gobierno cree que lo sabe todo. Pero no es así, eso se acaba. Escuchen, convoquen a los que no están de acuerdo con ustedes. Construyan unidad.

El exmandatario expresó que nada es eterno, lo único eterno son los aduladores que después desaparecen cuando sales del puesto. Ningún gobierno repite inmediatamente. Hay que gobernar para cuando uno sale del poder.

Los rabis no quieren que el pueblo decida

Además dijo que volverá a poner a este país de pie, y eso sólo lo puede hacer quien ya lo ha hecho. "No es tiempo de políticos improvisados, que nunca ha creado una plaza de trabajo. Esos mismo políticos son los que no quieren que la gente elija libremente a su candidato. Los políticos de siempre me tienen miedo porque saben que el pueblo me llevará de vuelta al Palacio de las Garzas".

"Los políticos tradicionales y tres “rabi clean” y aspirantes a “rabi blanco” quieren decidir sobre 4 millones y medio de panameños. Para ellos un mensaje: dejen que la gente decida, dejen actuar a la Democracia".

"En la vida cuando te pegan y te sientes abatido piensa en que siempre tienes que pelear un round más... yo estoy dispuesto a pelear hasta el final, todos los rounds que sean necesarios. La política me hizo conocer lo peor de las personas, pero también lo mejor de la gente. Yo apuesto a lo bueno...la esperanza vuelve", concluyó "El Loco".