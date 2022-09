Martinelli encabeza caminata a CSJ; piden justicia y debido proceso

Panamá- El expresidente Ricardo Martinelli solicitó justicia y no más persecución política, porque "la justicia es lo más importante que tiene un país y por eso estamos hoy en día defendiéndola", porque "sin justicia no hay trabajo" ni tampoco "chen chen en el bolsillo" de los panameños.

Estas fueron las primeras palabras que pronunció Ricardo Martinelli, presidente del partido Realizando Metas, en las inmediaciones de la plaza 5 de Mayo, previo a iniciar la caminata programada hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde protestarán a favor de que haya justicia y debido proceso en Panamá.

Publicidad

Martinelli también resaltó que la persecución política no vale la pena en un país que lo que necesita es que haya trabajo para todos los panameños. "Vamos para adelante, vamos a morir peleando", dijo Martinelli en tono enérgico.

Tras las palabras de Martinelli, los miembros del partido Realizando Metas correaron consignas y empezaron su caminata hasta la Corte Suprema de Justicia.

Ya en los predios de la CSJ Martinelli destacó que en Panamá hay que "cambiar la justicia", porque "hay una gran cantidad de fiscales y magistrados que no merecen estar en su puesto", porque según señaló, "se prestan a recibir órdenes superiores, por política, para perjudicar a terceras personas".

De igual manera, el exmandatario señaló que "tenemos que arreglar la justicia, porque sin justicia no hay paz, y sin paz no hay inversión, y si no hay inversión hay pobreza, y todos seguimos siendo más pobres".

Tras estos planteamientos, Ricardo Martinelli, volvió a recalcar "hay que cambiar la justicia en este país", porque "si no la cambiamos vamos directo al despeñadero".

CONCENTRACIÓN

Previo a la llegada de Ricardo Martinelli a la plaza 5 de Mayo, miembros y simpatizantes del partido Realizando Metas, que se encontraban concentrándose pacíficamente en el ese lugar, denunciaron que fueron desalojados del parque que está próximo a la Asamblea Nacional hacia la avenida que se ubica cerca del puente vehicular por unidades de la Policía Nacional.

Alegaron que los uniformados colocaron un cercado en el parque de la 5 de Mayo, en donde estaban miembros del partido y parte de la junta directiva del colectivo y no dejaban salir a los que estaban adentro del perímetro ni entrar a los que estaban afuera de este.

Destacaron que después de un rato se les permitió salir y tuvieron que concentrarse en medio de la avenida, en lugar del parque donde no estaban obstaculizando en tráfico vehicular.

"No importa lo que quiera hacer el Gobierno actual, Realizando Metas es la esperanza del pueblo panameño y nosotros estamos aquí defendiendo a la única persona que ha sacrificado a su familia, empresas y todo lo que ha tenido por el pueblo panameño, ese es Ricardo Martinelli y todo el país tiene la esperanza de que él regrese nuevamente a generar oportunidades de empleo para todo el país", dijo Francisco Ameglio, vicepresidente del colectivo.

"¿Nos van a desplazar?, no importa, a donde nos corran, ahí vamos a estar, somos Realizando Metas, el único partido de Ricardo Martinelli y vamos a estar defendiéndolo siempre, en la acera o en la calle, o a donde nos quieran colocar, ahí van a ver nuestras banderas", recalcó Ameglio.

Delegaciones del partido Realizando Metas que procedían de todas las provincias del país se tomaron la plaza 5 de Mayo para apoyar al expresidente Ricardo Martinelli y a la vez para exigir al Órgano Judicial que pare ya la persecución política, "que dejen a Ricardo Martinelli Tranquilo", dijo uno de los miembros de RM.

Sustentó que los ataques contra el exmandatario "lo que demuestra es que le tiene miedo. Aquí hay un Gaby (Jose Gabriel) Carrizo que le tiene miedo a Ricardo Martinelli y por eso pone todas estas trabas", recalcó.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

¡Vamos pa'lante... Vamos a morir peleando, carajo! grita el exmandatario @rmartinelli rodeado de copartidarios, minutos antes de iniciar una caminata a la Corte Suprema. @victorarosemena pic.twitter.com/fR9OtF2Bmv — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 20, 2022

Hay una gran cantidad de fiscales y magistrados que no mercen estar en sus puestos. Se prestan a recibir órdenes superiores por política para perjudicar a terceras personas. Video: @victorarosemena pic.twitter.com/dY4o6SIs3W — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 20, 2022

Los tongos se movilizan en medio de la caminata por la justicia que realizan copartidarios de @somosrmpa. pic.twitter.com/TsVCp8Ifcj — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 20, 2022

El expresidente @rmartinelli se cruza la barrera humana de @protegeryservir, levanta las manos y la gente grita: ¡ahí, ahí, ahí está el campeón! pic.twitter.com/JfXl9gVm0Q — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 20, 2022

Contenido Premium: 0