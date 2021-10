Martinelli: gobierno de Varela forjó alianza con los narcos

El exmandatario Ricardo Martinelli denunció ante el Noticiero NTN24 que el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela estableció una especie de alianza con narcotraficantes para facilitar el paso de drogas por Panamá.

Martinelli dijo que esa información se la filtraron cuando estuvo un año preso en el Centro de Detención Federal en Miami (FDC) peleando la extradición. "Los encargados de los estamentos de seguridad están relacionados a esa situación", añadió.

"¡Eso lo escuché en el FDC y allí están las estadísticas!", exclamó "El Loco". En el 2018, penúltimo año del gobierno varelista se decomisaron 73 toneladas de cocaína. En el 2019 cuando ingresó la administración Cortizo las incautaciones se elevaron a 91 toneladas, luego en el 2020 fueron 85 toneladas y en lo que va de este año ya superan las 92 toneladas.

"Durante el narcogobierno de Varela se incrementó el tráfico de narcóticos hacia EEUU, pero para desviar la atención acusaron a todo el mundo de corrupto para facilitar el paso de drogas", expresó Martinelli.

Martinelli denunció, además, que durante la gestión de Varela, Panamá era un narcoestado, ya que aquí se cancelaron unos radares que habían sido instalados durante su gestión y que le preocupaban mucho a los narcotraficantes colombianos, de acuerdo a la información que obtuvo cuando estuvo en el FDC.

"Panamá tranzó con los narcotraficantes colombianos y de 500 toneladas se subió a 3,500 toneladas. Tranzaron quitar los radares, quitar los radares que tenían en los puertos, quitar los rayos X que tenían en las fronteras, quitar los perros que olían droga ", explicó

En otro aspecto, Martinelli dijo que Panamá busca resolver sus problemas como el fin de la moratoria bancaria, un sistema de pensiones al borde de la quiebra y una peligrosa relación de Deuda con PIB de 74%, cuando en su gobierno era de 36%.

Para Martinelli, los bancos deberán ser flexibles, de lo contrario tendrán que embargar y secuestrar casas y autos de mucha gente que se ha quedado sin empleos.

El exgobernante advirtió que ahora no hay casi inversiones en el país, salvo los chinos que quieren controlar el tema de la generación de energía y la minería que la estamos regalando.

Sobre el caso pinchazos, Martinelli dijo a NTN24 que fue un montaje del expresidente Juan Carlos Varela, pero alegó estar seguro de ganar ese caso.

Respecto al tema de los Pandora Papers, el exmandatario expresó que no tiene ninguna relación con la empresa Alcogal, me mandaron un cuestionario el cual respondí y que tomé la libertad de publicar en mis redes sociales pues no tengo nada que esconder. Este es un nuevo ataque que le hacen a Panamá”.