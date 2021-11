Martinelli: "Le doy las gracias a Dios y a la justicia panameña" [Video]

Panamá- El Tribunal de Juicio absolvió esta noche al expresidente Ricardo Martinelli por el caso pinchazos, tras considerar que las pruebas presentadas no acreditaban de forma directa que había autorizado o dado orden para que se intervinieran telecomunicaciones.

La decisión fue tomada de forma unánime por las tres juezas del tribunal.

A su salida del Sistema Penal Acusatorio, Martinelli dijo "La justicia finalmente se ha aplicado, fueron siete años en esta tortura y en este suplicio".

"No me pudieron acreditar pruebas porque yo no tengo nada que ver en esto", señaló exmandatario.

"Le doy las gracias a Dios y a la justicia panameña. He sufrido mucho y no quiero que esto le pase a otros", resaltó.

“Por favor, lo que me hicieron a mí, no se lo hagan a más nadie, por favor, eso no está bien, es incorrecto”, manifestó el expresidente.

El expresidente Ricardo Martinelli expresó que este juicio fue totalmente innecesario y solicitó la unión en todo el país para superar la crisis actual.

Los familiares, amigos y copartidarios del partido Realizando Metas celebraron con gritos, abrazos y música la noticia de la absolución de su líder Martinelli.

¡Gracias a Dios! dice Martinelli a su salida del SPA. Video @esantos120170 pic.twitter.com/9dTF7F8lPc — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 10, 2021