Martinelli le metió un "coscorrón" a Valenzuela por acoso

El exmandatario Ricardo Martinelli se cabreó ayer por el acoso del fotógrafo de Foco, Mauricio Valenzuela y le metió un "coscorrón" cuando lo acechaba en las afueras de la parrillada La Morena, donde esperaba un delivery.

Era día de hombres y en horario de salida, el expresidente venía con su pedido en la mano -incluidos unos patacones recién salidos de la paila- y le exclamó: ¡qué quieres comida...come pues! Valenzuela empezó a fregarlo de qué hacía en ese lugar...vengo a buscar un delivery le respondió "El Loco" y ¡zaz¡ con todo y sus manos ocupadas le soltó el coscorrón.

Valenzuela salió chillando: ¡ey que le pasa...literalmente me metió un puñete en la cara...está grabado...está grabado. Luego le dijo rata al exmandatario.

Pero en las redes sociales, Martinelli también ganó el combate. El conocido Barceló hizo un live expresando que Valenzuela cree que puede andar por la vida acosando a la gente, jodiendo a todo el mundo y no iba a salir uno que le iba a meter un roncabalao, pero te salvaste que fue Martinelli que ya está para el geriátrico y no pega duro, sino te arrancan el encéfalo de una trompada. ¡Bien hecho y bien ganado!

El Dj Delano le dijo a Valenzuela: ¿sabes cómo le decimos a eso en Colón?: ¡A good...y cuando vemos el vergazo venir decimos: fuck para que seas serio! Fuiste a buscar al man, a buscar pereque, debieron darte más duro en esa boca por perra. Te equivocaste y te va a ir peor en la medida que te metes con gente que no se mete contigo, te van a dar bien duro. ¡Vive, no jadas!

Jean Marcel Chéry, expresidente del Conape, preguntó qué justifica que aceches a una persona, sino se está violando ninguna norma.