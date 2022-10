Martinelli: Metro llegará a Capira; Yanibel: voy a vencer al "Orejón"

El candidato presidencial, Ricardo Martinelli le aseguró ayer a una multitud de simpatizantes del partido Cambio Democrático (CD) en Capira, que llegará al poder en el 2024 y prometió extender hasta ese distrito la línea 3 del Metro de Panamá.

En el evento organizado por Yanibel Abrego, secretaria general del CD, ésta pronosticó que van a ahogar en votos en las internas y primarias al "orejón" Rómulo Roux.

"Yo voy a ser presidente en el 2024, llueve, truene o relampaguee", dijo Martinelli a sus simpatizantes en Capira. El líder de Realizando Metas prometió la extensión del Metro de Panamá hasta Capira, habló de un futuro de oportunidades.

Para el líder político su mayor legado no fueron las obras que construyó, fue devolverle al panameño la esperanza de soñar con una mejor calidad de vida.

Me comprometo antes todos ustedes, el Metro va a llegar a Capira, lo que prometo la cumplo...no vengo a hablar paja aquí, exclamó "El Loco", al tiempo que admitió que cometió errores, pero aprendió mucho y como dicen en su pueblo a un "perro macho, sólo lo capan una vez".

Martinelli dijo que desea hacer un gobierno para todos, no para un partido...voy a trabajar y pelarme el lomo, para devolverle a los panameños la capacidad de soñar, añadió el presidente de "RM", arrancando ovaciones de los presentes.

Por su parte, la diputada Yanibel Ábrego le expresó a Rómulo Roux, que si no no tiene liderazgo para competir, no distraigas la atención. En la inevitable primaria te vamos a ahogar en votos.

Abrego reiteró sus aspiraciones a la presidencia del colectivo y retó nuevamente el liderazgo de Roux dentro del colectivo, lo instó a realizar las primarias y lo sentenció a la derrota...nos tendrán que matar para arrebatarnos el partido.

