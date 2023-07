El analista y perredista Gonzalo Delgado Quintero sostiene que el candidato presidencial Ricardo Martinelli, no es el problema en Panamá, en esencia nunca lo ha sido.

Delgado sostiene que tampoco es la corrupción el fondo de las inequidades, ni el clientelismo o el que hay pa´ mí, lo que incide o está ocasionando en mayor grado el deterioro político y social que se vive.

Para el analista político, el verdadero problema es el poder invisible supra nacional que mantiene tentáculos en cada país y que en Panamá está asegurado a través de los grupos oligopólicos que mantienen el control financiero principalmente bancario y de los restantes pilares que sostiene la poderosa estructura económica.

Este es el verdadero problema de fondo, el verdadero poder tras el poder formal del Estado que impone lo que cualquier presidente debe hacer, sostiene Gonzalo Delgado.

"Retomo y digo que Martinelli no es el problema a pesar de los desacertados e incongruentes errores que se cometieron en su periodo. Para estos grupos del poder económico el peor y principal error de esa administración no fue si se robó...la equivocación del Loco, es que aun siendo un millonario, estuvo en que no se sometió y por el contrario enfrentó a dicho poder económico, tratando incluso de que pagaran impuestos", sostuvo Delgado.

