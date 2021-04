El equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli rechazó la supuesta imputación de cargos contra el exmandatario y solicitó a la agencia internacional de noticias EFE, que aclaré la información publicada, el pasado martes.

El abogado Roniel Ortiz indicó que el exmandatario no ha sido imputado ni en Panamá ni en ningún país del mundo, desmintiendo un cable de EFE, que fue publicado tanto en medios locales como internacionales.

Sobre la decisión del Tribunal de Apelación de España, queremos dejar claro y de forma contundente que el Señor Ricardo Martinelli Berrocal no es ni ha sido imputado en ningún país, incluyendo España.

Ortiz calificó de "falso que ese tribunal haya ordenado imputar a Ricardo Martinelli Berrocal, toda vez que no es parte de su función, ya que la petición de Baltazar Garzón fue apelar a la solicitud de que fuese admitido como un querellante".

El abogado indicó que medios han publicado de forma tergiversada decisiones no tomadas con el único fin de asociar la imagen de Ricardo Martinelli y crar en su contra un ambiente político falso.

Asegura que esta decisión no ha sido notificada a nadie, y según fuentes en España, fue el mismo Baltazar Garzón, quien filtró a los medios la información como él quería que saliera.

Aclaró que la única petición de Baltazar Garzón fue que se admitiera a Martinelli como querellante.

Denuncias, campaña y financiamientos



Por su parte, el secretario del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, indicó que envió una carta a la agencia de noticias solicitando que se haga la aclaración de la información errada, tanto en el título como en su contenido, "que crea un gran perjuicio al expresidente".

Camacho Castro también indicó que se presentarán denuncias si es necesario contra personas o medios que estén detrás de una campaña de desinformación por parte de grupos que adversan al exmandatario Martinelli, y hay una investigación para descubrir las pruebas de financiamiento "que salen de Panamá".

Una vez se identifiquen esos grupos serán llevados a la justicia, sentenció Camacho,

El vocero de Martinelli recordó que desde hace 7 años, el expresidente ha sido sometido a una violenta campaña de persecución política, que califica de "absurda" y que ha utilizado la justicia como una herramienta.

"Dentro de la administración de Laurentino Cortizo, hay personas que no entienden que la función del gobierno es atender las necesidades del pueblo", dijo al señalar que con las acciones se busca inhabilitar a Martinelli como candidato a la Presidencia de la República, en los comicios del 2024.

"La persecución contra Ricardo Martinelli es una conducta que empezó con fuerza en la administración de Juan Carlos Varela y continúa con la actual administración", indicó.