Martinelli: Panamá será una Suiza en materia de justicia [Video]

Panamá- Ricardo Martinelli dijo que Panamá será una Suiza en materia de justicia de lograr nuevamente la Presidencia de la República. Es uno de los planteamientos presentado por Martinelli durante reunión sostenida hoy, martes, con el presidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz.

"Mi prioridad será la justicia", reiteró el exmandatario.

Publicidad



"No puede ser posible que jueces y fiscales reciban órdenes e instrucciones por el Consejo de Seguridad para absolver o condenar a los implicados en los casos", dijo el también presidente del partido "Realizando Metas".



Afirmó que Panamá tiene buenas leyes, sin embargo, hay algunos fiscales que no dejan que la justicia se aplique como debe ser. "Esas unidades deben ser botadas y quitarle la idoneidad", agregó.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Martinelli manifestó que no pretende ser abogado, ya que es "abogado de carretera", pero no es posible que los fiscales apelen por apelar sin tener las suficientes pruebas.



El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, junto a su equipo de abogados, durante el encuentro con Araúz, pidió además que se respeten las leyes y que sean igual para todos.



Afirmó que no desea a nadie lo que le ha sucedido y toda la persecución en estos 8 años por el caso "pinchazos", donde lo declararon inocente y no le probaron nada.



"Lo que me pasó a mí no quiero que le pase a más nadie. Las he tenido todas por un sistema político y judicial corrupto al nivel más extremo", indicó.



"La ley tiene que ser igual para todos los panameños, y nadie debe sufrir persecución, tortura y violación a sus derechos humanos, como hicieron conmigo", remarcó el político.

Martinelli expresó que se siente satisfecho con la reunión con el gremio de abogados y espera que desde el colegio se logren mejoras al sistema de justicia panameño.

Solicitó a sus adversarios políticos no "inventarle" casos y que se verán en las elecciones presidenciales del 2024.

#NacionalCri El expresidente Ricardo Martinelli llega al Colegio Nacional de Abogados. Afirma que no le desea a nadie lo que le ha sucedido y toda la persecución en estos 8 años. Su visita es para conversar sobre toda esta bochornosa situación. pic.twitter.com/ita2nvDhdq — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 29, 2022

Contenido Premium: 0