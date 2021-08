Martinelli: Presentaremos pruebas que demostrarÃ¡n que este juicio es una farsa

El expresidente Ricardo Marinelli se presentó este lunes a la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), para participar de un nuevo día de audiencia por el caso conocido como "pinchazos telefónicos" y a su llegada sustentó que "esta semana van a presentar una serie de pruebas que van a demostrar que este juicio es una farsa".

Martinelli, en tono calmado y apoyándose en una andadera para poder caminar, fue enfático al decir que "este juicio se va a caer".

Aseguró que lo que están buscando es "inhabilitarlo" para que no pueda participar en las próximas elecciones, por lo cual se van a "inventar este, otro y otro" caso.

Señaló que sospecha que María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y vicepresidente Gabriel Carrizo, "desde el ejecutivo", tienen un "plan elaborado para seguir buscando causas" para ver cómo tratan de inhabilitarlo, porque lo que tienen miedo "es que yo hable de todas las bribonadas y sinvergüenzuras qué están haciendo en este gobierno".

También aseguró que "esto sencillamente es una pérdida de tiempo, porque todas las pruebas han sido alteradas y esta semana vamos a demostrarlo".

Sobre el contenido de lo que se hará hoy en este nuevo día de audiencia, el exmandatario expresó que "venimos con un par de pruebas contundentes por lo cual yo mismo he querido venir".

Aseguró que con este tipo de situaciones en el país lo único que se consigue es "que los inversionistas extranjeros no vengan a Panamá, porque si a mí me violan la ley qué no harán con ellos" y lo que eso hace es que "el gobierno recaude menos -dinero-, haya menos empleos y sigamos siendo más pobres".

Sobre el tema de la cadena de custodia, Martinelli sustentó que eso "es lo más horrible que le pueden hacer a cualquiera, le pueden poner palabras en su boca, armar emails(correos electrónicos), conversaciones, porque sencillamente cuando uno rompe la cadena de custodia es el hecho más violatorio sobre lo que podría decirse que es una conversación telefónica o una intercepción".

"Yo lamento sinceramente lo que están haciendo, es todo un show (espectáculo), pero yo espero que los panameños y el gobierno en especial recapaciten, porque lo que necesitamos aquí es que allá progreso, que haya paz, que haya inversión extranjera", dijo.

