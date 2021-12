Martinelli querella a Chanis por estafa de $2 millones

El exmandatario Ricardo Martinelli, presentó ayer en la Procuraduría de la Nación una querella penal contra el abogado Ricardo Alberto Chanis Correa y la sociedad Chanis (Abogados y Consultores) por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, hurto con abuso de confianza y delito contra la fe pública en la compra de Editora Panamá América S.A.

Los abogados de Martinelli alegan que el perjuicio ocasionado asciende a un monto de $2 millones y en la querella se advierte que los delitos se dieron desde el 30 de enero de 2013 y fueron continuados hasta el 2019. Fueron daños y perjuicios causados por la desviación de fondos y pésima administración cuando Chanis presidió la compañía, advierte el documento presentado ante la Procuraduría.

Publicidad

"A mí me han estafado en la compra de Epasa, me han armado un caso, aunque tengo principio especialidad. Las denuncias que yo pongo, ojalá prosperen, porque aquí cuando me ponen una denuncia prospera rápido, pero cuando yo lo hago, nunca prospera", expresó Martinelli.

El también presidente del opositor partido Realizando Metas destaca en su querella que a finales del 2010 un grupo de empresarios decidieron adquirir de la Familia Arias el grupo Epasa por $34 millones más la cancelación de una deuda que la compañía mantenía con el Banco General.

Martinelli explicó que inicialmente tenía un 14.4% de las acciones y prestó al resto de los compradores mediante un préstamo con la garantía pignorada de sus plazos fijos en el Global Bank, para pagar la deuda de Epasa con el Banco General que ascendía a $7.8 millones. Eso lo hizo propietario con el derecho de suscribir 700 acciones de capital de la empresa TPAHC Inc., pero nunca recibió los certificados de acciones de dicha empresa.

En marzo de 2011, Martinelli suscribió un documento denominado "Fideicomiso", en el cual cedió de manera total e irrevocable sus derechos de la suscripción de 700 acciones a la sociedad "Corporación de Inversiones Multimedios", cuyo presidente y representante legal es Chanis y se estableció la administración total e irrevocable de todos los derechos de suscripción de las acciones del exmandatario en Epasa a la empresa controlada por Chanis.

Martinelli advierte que en su condición de fideicomitente nunca giró instrucciones u órdenes con respecto a sus derechos de suscripción de acciones de TPAHC Inc .

En la querella se detalla que el 21 de diciembre de 2010, la asamblea de accionistas Editora Panamá América nombró a Chanis director Presidente y Secretario, pero luego éste fue incorporando facturas por montos no sustentados ni como presidente, ni como abogado de la empresa, según reveló una auditoría interna.

Además se alega que Chanis firmó y autorizó pagos a su firma de abogados en los años 2013 y 2015 por el orden de $385,200, los cuales no fueron autorizados por los socios y beneficiarios finales de la compañía.

También se advierte que Ricardo Chanis ha declarado falsedades ante el fiscal de delincuencia organizada David Mendoza.

En la querella se pide como medida precautoria suspender la sociedad Chanis Abogados Consultores.

Solicitamos que los hechos querellados sean debidamente investigados a fin de que a los responsables se les juzgue y se les sancione con la pena más grave que se le puede aplicar", indica el documento.