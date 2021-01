Martinelli y Camacho querellan a María Eugenia

El exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli y su vocero Luis Eduardo Camacho presentaron ayer ante la secretaría general de la Asamblea Nacional, una querella penal en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López de Arias.

La querella es por la supuesta comisión de los delitos contra los servidores públicos y contra la administración de justicia.

La acción tiene su génesis en una entrevista realizada en el programa vespertino del canal Nex, el 9 de diciembre de 2020, en donde aparece un testigo anónimo denunciando la compra de funcionarios para alterar la programación de fechas de audiencias en el Sistema Penal Acusatorio, a fin de afectar y perjudicar a Ricardo Martinelli.

Se sostiene que la fecha del 22 de junio asignada para un nuevo juicio contra Martinelli altera el calendario de audiencias preestablecido.

Martinelli dijo que existía un calendario de audiencias hasta el 2023, pero se alteró para adelantar la mía. Están abusando contra mis derechos. He sido el único al que le iniciaron un proceso sin ser imputado, me absolvieron y ahora me arman otro juicio.

El presidente del partido Realizando Metas expresó que en todo esto hay algo personal y político que incluye a altos del gobierno y personas que quieren alterar la justicia...por esas cosas son que no vienen inversiones a Panamá, porque no hay debido proceso.

Respecto a la situación de su hijos en Guatemala, Martinelli alegó que faltan otros recursos, pero destacó que eso fue un proceso armado por el exmandatario Juan Carlos Varela y la exprocuradora Kenia Porcell, porque querían destruir mi familia, mis negocios y todo lo que tenía que ver conmigo.

Yo quisiera que mis hijos vinieran a Panamá para enfrentar la justicia y si hubo algún delito -que no lo hay- que se dilucide aquí. Todo eso lo inventaron y amañaron para una persecución política de Varela y Kenia Porcell.