Más muertos y más contagios esta semana que la anterior

La semana 74 del Covid-19 en Panamá terminó con 39 fallecidos (4 más que la semana pasada) y 3,655 contagios (411 más). Se dieron 11.4% más decesos y 12.7% más infectados que la semana anterior.

El promedio de muertes por día fue de 5.6 y de contagios 522.1. A lo largo de la semana la positividad fue d 5.6%. Se realizaron 65,618 pruebas (4,012 más)

Ayer se registró una 1 defunción para totalizar 6,370 acumuladas. Hubo 348 casos positivos nuevos, para elevar a 377,776 los contagiados durante la pandemia

Los casos activos suman 6,281. En aislamiento domiciliario se reportan 5,526 personas y 344 en hoteles. Los hospitalizados son 360 en salas y 51 en cuidados intensivos.

Hasta ayer se han aplicado 1,056,258 dosis de vacunas

Por otro lado, desde que el Aeropuerto de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 118,769 pruebas y se han detectado 1,438 viajeros positivos con COVID-19.

Desde que se establecieron nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado 169 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 18,313 que ingresaron. Unos 255 viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles no Covid donde permanecerán tres días hasta hacerle una tercera prueba.