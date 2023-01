Mayer le riposta a Sabonge

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, pidió al empresario Mayer Mizrachi que "rectificara" sobre el caso de la muerte de un ciclista que murió atropellado por un Metrobús por evitar un bache en Ciudad Bolívar, pero Mizrachi le contestó que él realmente debería darle las gracias por hacer su trabajo al reparar huecos.

"Cuando ponché 7 llantas en 2 carros en 3 días me acerqué a su despacho y le dejé una carta escrita a puño junto a los recibos de gasto que incurrí por el estado de las calles. Jamás fui digno de su palabra, mucho menos su disculpa", fue la respuesta de Mizrachi en un mensaje de whatsapp.

Publicidad

"Cuando reparé más de 10 huecos en mi tiempo libre en la ciudad jamás fui digno de su palabra, mucho menos su agradecimiento".

"Cuando paró a verme reparar un hueco en Punta Pacífica y lo invité a colaborar en la reparación, jamás fui digno de su apoyo ni su agradecimiento".

"Cuando felicité la reparación de viaductos en la Cinta Costera jamás fui digno de su palabra, mucho menos su consideración".

"Y ahora exige mi palabra, mis disculpas? Usted no me ha dado ni las gracias por hacer su propio trabajo y jamás le he exigido disculpas ni agradecimiento. Sr. Ministro, la moral del servicio público no es un buffet en la que escoges qué te importa y qué no".

"No dudo que mis palabras puedan quizá herir el ego, pues soy un joven la mitad de su edad, diciendo verdades que no son fáciles de digerir. Si mi forma se ha transmitido como soberbia, le pido disculpas".

Contenido Premium: 0