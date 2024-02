Mayín: Asamblea debe investigar a Nito y Gaby

“La Asamblea Nacional está obligada, en base a lo que establece el artículo 160 de la Constitución Política Nacional, a investigar las denuncias contra (Laurentino” Cortizo y (Gabriel) Carrizo, Presidente y Vicepresidente de la República, aseguró la Diputada Mayin Correa.

El ex presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, presentó, hoy martes, en la Asamblea Nacional, una querella penal contra el presidente Cortizo, su hermano Roy Cortizo y el candidato presidencial oficialista, el vicepresidente Gabriel “Gaby” Carrizo, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La denuncia debe ser debatida en la Comisión de Credenciales, luego de admitirla e iniciar una investigación.

“Colegas, prestemos atención a esto. Hoy es Martinelli el perseguido, lo que sienta un precedente nefasto, ya que mañana puede ser cualquiera de nosotros”, advirtió Correa.

“Como integrante de esa comisión, hago un llamado al presidente de la misma (H.D. Raúl Pineda), a que se admita, lo antes posible, dicha querella y se inicien las investigaciones, porque los hechos descritos son muy graves”, indicó la Diputada.

“Llama la atención la virulencia con la que Carrizo reaccionó a la denuncia de Martinelli, calificando al expresidente de mafioso y delincuente, eso me hace pensar que quien así reacciona es capaz de hacer cualquier cosa”, alertó.

“A Martinelli lo quieren privar de sus derechos, inhabilitar y meterlo preso. Ahora, supuestamente lo quieren matar para que no corra como candidato a Presidente”, dijo la Diputada.

