La diputada Mayín Correa prendió las redes sociales con varios mensajes posteados en su cuenta de Twitter en los que crítica severamente y se expresaba contraria a recibir dinero por la aprobación de una ley de la Asamblea Nacional.

Correa explica que "Devolví con una nota y al mismo diputado que me hizo entrega, una libreta de tres mil dólares, los diputados no están para recibir gratificaciones o bonos por las leyes que aprueben, porque ese es su trabajo. #AsambleaNacional".

"No tolero botellas, ni corruptos, fui exilada por luchar contra la corrupción y vine a la Asamblea a hacer leyes, no participar en este carrusel de despilfarros! escribió en Twitter.

#ProvinciasCri Unas 36 personas que se encontraban entre la lista de no localizados en la región occidental del país, fueron encontradas con vidas en medio de las labores de búsqueda y rescate. @Sinaproc_Panama @CarlosRumbo11 pic.twitter.com/lbcZcbVPsz Publicidad — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 9, 2020

Pide áudito, teme cierre

La diputada además aseguró que desde hace años está solicitando que se realicen áuditos a la Asamblea, sin embargo afirma que "ahora mas que nunca!"

En un tono crítico, Correa indicó que "es una sinverguenzura lo que hace la Asamblea" y lanza una advertencia al señalar que "Cuidado que se levanta el pueblo y la cierra!

Señala que "las partidas extraordinarias no son para el pago de planillas, esos gastos extraordinarios los da el ejecutivo cuando hay tragedia y calamidades nacionales, como la que está ocurriendo ahora mismo en tierras altas de Chiriquì".