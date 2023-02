Mayín: “Inmoral, perseguidor y armador de expedientes, Picuiro

La diputada Mayin Correa solicitó que se debata a su proyecto de ley que establece límites al uso de la llamada partida discrecional del Presidente de la República, que en el gobierno de Juan Carlos Varela “financió” una operación de “banda gástrica” a un funcionario conocido como “Picuiro”.



“El 22 de agosto pasado, presenté una iniciativa legislativa que dicta disposiciones sobre el uso de la partida presupuestaria discrecional, para evitar que los Picuiros de la política panameña utilicen dineros del estado para fines particulares”, explicó la diputada en la Asamblea Nacional.

Correa indicó que “si en Panamá hay un sujeto que debiera estar escondido debajo de las piedras por inmoral, perseguidor y armador de expedientes amañados, es el mentado Picuiro”.



“Es el mismo al que le pagaron una operación, para bajarle la barriga y dejarlo como una Barbie, con plata de la partida discrecional de la Presidencia de la República, es decir, el dinero de todos los panameños”, añadió la Diputada.



Aseguró Correa que “Picuiro”, según se conoce, “no fue el único beneficiado con la partida discrecional de todos los panameños, durante el gobierno maldito del tortugón, y ya se debe acabar ese relajo si también se está dando en el actual gobierno del PRD”.



El anteproyecto se encuentra en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. “Quiero hacer un llamado al Presidente de la Comisión para que de una vez por todas se prohíje dicho anteproyecto y se le dé primer debate, para evitar el derroche y la malversación de fondos públicos”, enfatizó.



“Y a Picuiro, le quiero decir que no me he olvidado de cómo me robaron mi celular en el estacionamiento del Centro de rehabilitación El Renacer, cuando lo dejé en el carro, el día que iba a visitar al expresidente Martinelli, y cómo al día siguiente de poner la denuncia, el fiscal archivó el caso”, puntualizó.

