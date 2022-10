Mayín propone nuevos ingresos para rescate del IVM (Video)

La diputada Mayín Correa propuso modificaciones a la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005 y la Ley 31 de 8 de febrero de 1996 para dotar de recursos a la CSS y al programa de Vejez, Invalidez y Muerte, y que pueda seguir su labor en beneficio de los asegurados, beneficiarios y la sociedad en general.

“El Programa de IVM se encuentra agonizando y según el informe actuarial de la OIT, en el año 2024 no podrá seguir pagándose las pensiones y jubilaciones, y vendrá un desastre nacional”, advirtió Correa.

Correa propone una corrección a la norma vigente lo que “hará jurídicamente viable, que pueda destinarse a la CSS, el 10% de los ingresos netos que de las concesiones que el Estado panameño otorgue, mediante el sistema de fibra óptica, para el servicio público de telecomunicaciones y de transmisión de energía eléctrica”.

La fibra óptica es un filamento de material dieléctrico, como el vidrio o los polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos; lo que permite la transmisión de comunicaciones telefónicas, de televisión, etc., a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas.



En ese sentido, la Ley 51 de la CSS, establece que en el artículo 101 numeral 20 una fuente de ingresos para el Programa de IVM, que consiste en disponer que el 10% de los ingresos que se generen por la concesión en materia de fibra óptica, sean agregados a dicho programa.

“Con este proyecto, quiero contribuir a que podamos tener una fuente de ingreso que está contemplada en la ley desde su promulgación en el año 2005, pero estos no han podido ser cobrados por un error en la redacción de la norma”, indicó.

La fibra óptica no es objeto de concesión, sino que es un instrumento o herramienta que se utiliza para brindar servicios de telecomunicaciones con un margen de capacidad y calidad superior.

La fibra óptica, permite a las empresas que ganan millones de dólares, que puedan realizar ajustes en la tarifa que cobran por el servicio. Y es sobre este incremento que se busca gravar a favor del programa de IVM.

Según la ASEP, las empresas del sector de las telecomunicaciones ganan un estimado de 147 millones de dólares al año, y es sobre esta ganancia, que se busca realizar los ajustes del 10% a favor del programa de IVM.

Han pasado 17 años desde que se aprobó la Ley 51 de la CSS, ¿Por qué las administraciones de la institución no propusieron estas reformas para cobrar ese 10%? Tan necesario para el fondo que se encuentra en crisis.

Con la presente iniciativa legislativa, se hará jurídicamente viable, que pueda destinarse a la CSS, el 10% de los ingresos netos, que las concesiones que el Estado panameño otorgue, mediante el sistema de fibra óptica, para el servicio público de telecomunicaciones y de transmisión de energía eléctrica.

