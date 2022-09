Mayín a Rómulo: ¡Olvídate! No tienes nada para ganar una elección

“Rómulo, olvídate, no tienes nada para ganar una elección, no lo tienes, lo que tú tenías era a Ricardo Martinelli, ya no lo tienes, no pierdas el tiempo" fue el mensaje de la diputada Mayín Correa, presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Roux.

La diputada Correa agregó que los que tenemos los votos somos los diputados, alcaldes y los representantes (de corregimiento), y esos que te pusieron ahí en contra de Martinelli, ahora te van a botar”.

Las declaraciones de la diputada se dieron pocas horas luego que el Fiscal Electoral emitiera una vista fiscal a favor de los 15 diputados que fueron condenados por la Junta Directiva del Colectivo que preside Roux.

“Esperamos que el Tribunal Electoral (los magistrados), tomen la decisión correcta en ley, no en política, porque en política estamos fregados en este país, la política se manipula y se hace lo que le da la gana”, expresó Correa quien espera un fallo apegado a la Ley y la Constitución de la República, de parte de los tres magistrados del Tribunal Electoral, semejante al emitido por el Fiscal Electoral.

“Violaron la Constitución, violaron la ley, eso es lo que dice el Fiscal Electoral (Dilio Arcia), pero también te voy a decir que la opinión del Fiscal no es vinculante, es decir que es una opinión importante”, puntualizó la Diputada.

