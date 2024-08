Mayor optimismo en Panamá

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), registró 91 puntos en julio de 2024, resultado que representa un notable incremento de 12 puntos en comparación con abril de 2024, cuando el índice se situó en 79 puntos.

Domingo E. Barrios W., presidente de The Marketing Group, destacó que el Índice de Confianza del Consumidor muestra una mejora significativa en esta medición, comparado con abril de este año, indicando una percepción más favorable sobre la situación económica del hogar y del país en los próximos 12 meses.

Uno de los componentes del índice, la probabilidad de ahorrar dinero en los próximos 12 meses, registró 76 puntos, aumentando 4 puntos desde la medición de abril de 2024, cuando se situó en 72 puntos. Aunque este indicador todavía refleja ciertos niveles de desconfianza, el incremento es una señal positiva hacia una mayor estabilidad económica.

En cuanto al nivel de desempleo, la nueva medición se sitúa en 91 puntos, lo que representa una ligera disminución de 6 puntos respecto a la medición anterior. No obstante, el optimismo se mantiene, ya que una proporción de los encuestados considera probable la obtención de empleo en el futuro cercano. En la medición de julio 2024, el 32% considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 33% estima que es bastante probable que tenga trabajo. El 12% piensa que es poco probable obtenerlo, mientras que un 21% considera que no tendrá empleo y un 2% no sabe/ no tiene idea si podrá obtener un empleo.

El estudio también subraya un renovado optimismo respecto a la situación económica de los hogares, con un indicador que se sitúa en 101 puntos, después de cuatro mediciones negativas consecutivas. Este retorno a niveles de confianza refleja un sentimiento positivo sobre el futuro económico familiar.

Finalmente, el indicador sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses alcanzó los 94 puntos, un incremento impresionante de 26 puntos en comparación con abril de 2024. Este notable aumento demuestra una creciente confianza en la economía del país y su capacidad para mejorar en el futuro cercano.

Estos resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño no solo reflejan un ambiente de mayor optimismo, sino que también proyectan un impacto positivo en la economía del país, fomentando la estabilidad y el crecimiento económico.

