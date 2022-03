Medicamento contra VIH/SIDA ya se encuentra en Panamá

Un aproximado de 300 hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres en Panamá podrán participar de forma voluntaria en el plan que llevan a cabo President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), International Center for AIDS Care and Treratment Programs (ICAP) y la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP) en el que busca que el fármaco PrEP (profilaxis preexposición), esté presente en tierras istmeña.

Ricardo Beteta Bond, presidente de la AHMNP, alegó que este remedio protege hasta un 99.9% de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y de este modo ir erradicando una epidemia que lleva más de dos décadas en nuestro país.

“Es fundamental que esto se dé en Panamá y es normal que haya personas señalando que este medicamento es muy costoso, sin embargo, los beneficios son múltiples “, expresó Beteta.

Si bien es cierto el PrEP es un medicamento que podría representar un gasto mayúsculo al Estado panameño, sin embargo, su rendimiento es excelente, pues se evita la propagación de este virus y que haya más personas postradas en una cama, añadió.

El Ministerio de Salud en representación del Gobierno Nacional y distintas agencias internacionales en materia de salud e investigación trabajan de la mano con la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá en este proyecto que busca ponerle un “ALTO” al VIH.

