Medicamentos para la hipertensión desaparecen como el bizcocho en recreo

Tras la reciente licitación de medicamentos se encuentra en proceso de adjudicación, se están despachando gran cantidad de medicinas a las farmacias de la Caja de Seguro Social, entre las que se encuentran las tres de mayor consumo por los pacientes hipertensos: la amlodipida, irbesartan y perindopril”, informó el Dr. Enrique Lau Cortés, director general de la institución.

Sin embargo, destacó, estos tres medicamentos son como bizcocho en recreo de niños, los ponemos en las farmacias y se van en dos horas, por lo que tenemos que ver qué está pasando, algo está sucediente con esto, y lo estamos investigando.

En ese sentido, el Dr. Lau Cortés solicitó a los asegurados no entrar en pánico y que no acumulen medicamentos en grandes cantidades en los botiquines caseros y permitan que las demás personas puedan obtener sus medicamentos, ya que se ha encontrado a personas llegan con varias recetas de diferentes clínicas para buscar el mismos medicamento, cosa que no es posible debido a que el sistema lo detecta inmediatamente.

Resaltó que el último informe de abastecimiento indica que existe un 92% de medicamentos, lo cual parece un número grande, pero si no hay el que el paciente necesita, para él es el 100%.

Por otra parte, reveló que se tiene un proyecto que se está preparando para ser llevado a la Junta Directiva, el cual establece que en el caso que la CSS no tenga algún medicamento, no sean los pacientes los que paguen por eso, sino que la institución busque los mecanismos que permita que los pacientes reciban las medicinas, no importa de donde sea, pero que los tenga.