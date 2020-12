Médicos cubanos ya fueron asignados a hospitales

Los 231 integrantes de las 10 brigadas de profesionales de la salud cubanos que llegaron en víspera de Navidad a Panamá para colaborar en la atención de pacientes Covid-19, fueron asignados ayer mismo a hospitales como el complejo metropolitano de la Caja de Seguro Social (CSS).

El contingente médico antillano Henry Reeve, laborarán temporalmente en lugares críticos de la capital, Panamá Oeste y Chiriquí.

El doctor Carlos Pérez Díaz, quien lideró el grupo cubano en la región italiana de Lombardía, está al frente de la delegación cubana.

Un grupo de médicos cubanos recorrió ayer la sala de cuidados intensivos del complejo hospitalario metropolitano en compañía de funcionarios de la CSS.

De los 231 colaboradores, la mayoría son médicos, pero también se incluyen licenciados en medicina transfusional y personal administrativo,

El doctor Carlos Pérez Díaz, señaló que llegar por primera vez a Panamá es de gran importancia para el Contingente Henry Reeve, al tratarse de un país muy cercano a Cuba, al que le unen costumbres y fuertes vínculos diplomáticos.

El doctor Santiago Badía González, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, aseguró que los cubanos brindarán un servicio de la más alta calidad al pueblo panameño, a la vez que insistió en que los cooperantes participan bajo el principio de la voluntariedad.

El gobierno de Panamá aprobó contratar los 10 equipos de médicos cubanos, por $591,197 mensuales y por un periodo de tres meses prorrogables.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, agradeció al pueblo cubano y a sus médicos la solidaridad en medio de la compleja situación sanitaria por la COVID-19.

Renuncia del Decano de Medicina

Sin embargo, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, el doctor Enrique Mendoza, renunció al Consejo Consultivo de Salud a raíz de la contratación, que a su juicio violaría las leyes del país.

"A lo largo de décadas hemos establecido mecanismos legales y académicos que permiten garantizar los conocimientos y las competencias de los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de cuidar la vida de los panameños. Para mí no es posible aceptar que un daño colateral de la pandemia sea la ignorancia y la destrucción de esos mecanismos (...) No estoy de acuerdo con la inercia política, el predominio de los intereses económicos y la falta de liderazgo", escribió Mendoza en una carta pública al ministro de Salud Luis Franco Sucre.

El también médico aseguró que el Consejo Consultivo de Salud, no fue informado de las contrataciones de personal médico extranjero.

En Panamá apenas hay unos 24 médicos intensivistas, una especialidad de las más demandadas en la pandemia.

Neumólogo desnuda falta de apoyo de colegas

Por su parte, el médico Especialista en Neumología en el Complejo Hospitalario, Raúl Jiménez escribió algunos comentarios en Facebook sobre el tema de los galenos cubanos y de otras nacionalidades por venir.

"¿Necesidad de traer médicos extranjeros? No. Pero eso si se hubiesen puesto a trabajar en la atención de COVID a la totalidad de médicos a nivel nacional, desde generales hasta súper especialistas sin importar en qué. ¿Qué no es su campo? En 9 meses ya serían expertos, todo es voluntad. Pero no, la realidad es que hemos sido 5 grupos con apoyo de pocas unidades de otros servicios, los que le hemos puesto el pecho a esto, ¿los demás? Poniendo excusas, pero privadamente ven DE TODO, incluyendo COVID.

Por eso, luego de 9 meses en lo mismo, viendo a otros cobrar sin hacer NADA, irse del hospital antes de las 8 de cada mañana (cuando van), y criticar en redes sin atender a nadie, me preguntan: ¿qué opino de traer médicos extranjeros? TRAIGAN AL QUE QUIERAN!!! Total, a la población le da lo mismo con su salud y cuidado, pero después no se quejen de dónde se les atiende, ni el cómo, ni el con qué.

Y a los médicos que acaban de llegar y vienen en camino, de mi parte y sé que de muchos que estamos agotados ... GRACIAS Y BIENVENIDOS. Gracias por acudir a exponerse a enfermar y morir, en un país desconocido, a ayudar a una población que no conocen, y que sus propios gremios médicos y asociaciones decidieron abandonar al no acudir a llamados y súplicas para que se unieran al equipo de trabajo. Si hay otros intereses, no me importa, pero toda mano de ayuda es bien recibida. Ojalá su presencia sea satisfactoria", concluyó el neumólogo Jiménez.

Por su parte, Michael G. Kozak, subsecretario de Estado Interino para asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, expresó que los gobiernos que contratan profesionales de la salud cubanos deben garantizar su trato justo y humano, en contraste con el régimen de Castro, que trafica con ellos y explota su valentía para su beneficio. Hagan los contratos transparentes y páguenle directamente a ellos, añadió.

Algunas publicaciones del exilio cubano alega que el gobierno suele quedarse con el 75% de lo que pagan los países contratantes por el trabajo de los profesionales de la Isla, aunque las condiciones varían según el destino.

Suponiendo que el régimen reciba el 75% de lo que pague Panamá por los médicos, a los profesionales les quedarán unos $640 al mes, mientras La Habana conseguirá unos 441,450 dólares. En tres meses, el Gobierno cubano recibirá más de 1,324,000 dólares, y en manos de cada galeno algo más de $1,900.