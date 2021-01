MÃ©dicos del "Chicho" FÃ¡brega anuncian protestas para maÃ±ana

Médicos especialistas y otros profesionales de la salud que laboran en el hospital doctor Luis Chicho Fábrega de la provincia de Veraguas, anunciaron medidas de protestas para este lunes a partir de las 12:00 mediodía.

Luis Carlos Caballero, médico en el mencionado centro hospitalario, dijo que todo se debe a la decisión de no vacunar al personal que esta en primera línea de atención a personas que llegan positivo de covid 19 al hospital y que no recibieron las vacunas.

Se informó que solo unos cuantos fueron vacunados y dejaron a muchos médicos y enfermeras, camilleros y otros funcionarios por fuera.

A la provincia de Veraguas, trajeron via aerea desde la capital unas 500 vacunas contra el mortal virus de covid 19 el pasado viernes las que ya fueron distribuidas.

Tambien en la Policlínica Horacio Díaz Gómez de la Caja de Seguro de Santiago el doctor Rolando Torres dio a conocer que tambien el personal médico que labora en esa dependencia no descarta con adoptar medidas de protestas al ser excluidos de las vacunas.