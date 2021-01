Médicos piden que se publique lista con nombres, cargos y áreas de vacunados

Médicos residentes e internos, técnicos realizaron protestas pacíficas a nivel nacional para exigir la vacunación del personal de salud que está en la batalla diaria contra el coronavirus en Panamá.

En el hospital Santo Tomás, decenas de profesionales, usaron pancartas para expresar sus mensjes: "Ni héroes ni mártires, somos humanos", "Los médicos internos también estamos en riesgos".

Cristina Jiménez, de la Asociación Nacional de Médicos Residentes Internos de Panamá, explicó que la protesta se da ante la diferencia abismal en la distribución de la vacuna en provincias como Chiriquí, Chitré y Las Tabla, lugares donde no se les ha proporcionado vacunas a la totalidad de los que atienden pacientes Covid-19.

Jiménez mencionó el caso del hospital José Domingo de Obaldía de la provincia de Chiriquí, donde a los residentes-internos no le han dado respuestas de cuándo se les va a vacunar. "Nosotros nos solidarizamos con ellos", dijo.

Explicó que el grupo de médicos que representa pasan más tiempo en los hospitales debido al nivel de preparación en el que se encuentra, por lo que están expuestos al contagio.

"Solicitamos una mayor transparencia con la distribución de las vacunas y hacemos un llamado de atención a las personas que se vacunaron sabiendo que ponen en riesgo a las personas que sí están trabajando con los pacientes de Covid", dijo.

El gremio de igual forma solicita al Ministerio de Salud y a la Caja del Seguro Social que se publique la lista de aquellos que fueron vacunados con sus cargos y áreas de trabajo.

La protesta surge luego de la llegada de la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfizer, el pasado miércoles y las denuncias sobre la mala distribución de las dosis a personal que no se encuentra en la primera línea de la lucha.

De igual forma, el personal de Hospital Manuel Amador Guerrero de la provincia de Colón, realizó una protesta pacífica para solicitar la vacunación del personal de salud de primera línea en la lucha contra el Covid-19

Los manifestantes indican que desconocen quiénes son los encargados de seleccionar al personal beneficiado con las dosis y aseguran que personas que no están al frente en la atención de los pacientes han sido vacunados.

La solicitud se basa en que todo el personal tiene contacto con positivos y pueden contagiarse o transmitir el COVID 19.

#NacionalCri Médicos residentes realizan un piqueteo en los predios del Hospital Santo Tomás. Ellos mantienen su molestia por no ser incluidos en el proceso de vacunación. Afirman que están en la primera línea y arriesgan su vida. @esantos120170 Más en https://t.co/Gniy6SpdIk pic.twitter.com/Nu88dAakR4

Contenido Premium: 0

Veraguas también alza su vozse unieron a la protesta porque aseguran que no fueron tomados encuenta para ponerles la vacuna en contra de Covid 19.Yeardwood, médico vocero de los internistas,dijo quede la enfermedad sin embargo no los tomaron en cuenta para ponerse las vacunas.La decisión de no ponerles las vacunas a los médicos que atienden een la mayoría de los profesionales que trabajan con los pacientes de coronavirus.De acuerdo a los manifestantes también se están uniendo médicos y otros funcionarios de lasque tienen contacto directo con los pacientes positivos de covide 19. Informaron con adoptar medidas más drásticas si se les sigue excluyendo de las vacunas.