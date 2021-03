Meduca apuesta a las clases semipresenciales

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos apuesta a la apertura de las clases semipresencial, sin embargo, pero la decisión depende del comportamiento de la pandemia y la coordinación con las autoridades de salud.

La funcionaria explicó en "Radar" que no se va a penalizar a escuelas que estén abiertas e incluso dijo que en las escuelas pequeñas que cumplen con los protocolos, puede haber clases presenciales-incluso todos los días, con horarios controlados...“la educación a distancia no significa prohibición de actividades presenciales”.

Publicidad

Indicó que para la próxima semana deben tener ya los resultados de la evaluación que realizan en los centros educativos en conjunto con las autoridades de Salud para ir determinando las posibles aperturas de acuerdo con el comportamiento epidemiológico y los lugares donde hay menos cantidad de estudiantes que se pudieran dar una próxima apertura con algunas otras modalidades.

Maruja Gorday de Villalobos explicó que no se trata de dar clases todos los días, ya que cada escuela tiene su contacto, sino de una clase estructurada, con estrategias conceptualizadas de apoyo de acuerdo a los requerimientos de la población de los primeros grados y de estudiantes graduandos.

El modelo a distancia no es que te quedas en tu casa toda la vida, tú vas a la escuela, recibes la instrucción, recibes la información, y en la casa realmente se desarrollan las actividades.

Es por ello que más de 300 docentes voluntarios se sometieron a las pruebas de PCR, y ya están en las Comarcas distribuyendo el material, generando ese contacto con los estudiantes, permanecer de 8 a 10 días, retirarse porque son los protocolos hasta que no estemos vacunados.

La ministra señaló que para cambiar a un modelo de clases semipresencial o presencial se tiene que modificar como corresponde el Decreto Ejecutivo 25 que establece que el primer trimestre del año lectivo 2021 será a distancia y establecer los parámetros de las clases semipresenciales.

Según dijo la titular de Educación el propio ministro de Salud, Luis Francisco Sucre dijo que en el escenario donde nos retrasemos pudiera ser que el segundo semestre sea semipresencial, sin embargo, hay posibilidades de adelantar, “ si a nosotros nos dicen que hay una fecha, nosotros podemos modificar perfectamente el Decreto y prepararnos para ese retorno gradual.

Por su parte, Francisco Trejos de UNICEF, indicó que es importante implementar todas las estrategias para las clases semipresenciales, ya que el abandono escolar aumentó al menos un 5%.

Alega que hoy los datos científicos que se cuentan en la actualidad indican que los niños no se contagian como se pensaba en un principio y que la apertura de escuelas no contribuía significativamente al aumento de infectados, “y eso lo podemos ver con la tendencia que hay a nivel regional con más de 24 países de la región que tiene una apertura total o parcial”.

Trejos señala que el miedo es algo normal, pero que ha podido conocer la experiencia de Uruguay donde al principio los padres no enviaban a sus hijos a las escuelas, luego cuando se fue generando confianza con los primeros pilotajes, estos padres se convirtieron en activistas para promover de forma gradual que más escuelas se sumaran a la educación semipresencial.

Además, calificó como positivo que el Gobierno haya tomado en cuenta a los docentes para la segunda fase de vacunación.

“Tenemos muchas comunidades que no han tenido contagios, inclusive el año pasado el Ministerio de Educación llevó a cabo 19 pilotajes de educación semipresencial, en escuelas de todo el país, y los resultados son muy buenos, sobre todo porque se pudieron rescatar estudiantes que no habían podido acceder a la educación a distancia en el primer trimestre del 2020 y lo más importante también con todas las medidas de bioseguridad que se tomaron no hubo ningún contagio ni de docentes ni de estudiantes y estamos hablando de una población de más de 700 estudiantes”, expresó el representante de UNICEF.