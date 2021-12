Meilán: todavía no se ha esclarecido contenido de las vacunas chimbas

El abogado representante del Ministerio de Salud, Pedro Meilán reveló que todavía el Ministerio Público no ha determinado si las dosis de vacunas que aplicaron en las jornadas de vacunación clandestina contra el Covid-19, eran reales.

“Lo que arrojaron las investigaciones o las pruebas que se hicieron a través del Instituto Conmemorativo Gorgas, es que las personas fueron inyectadas o inoculadas con una sustancia que aparentemente no es vacuna, porque no tenían los anticuerpos que dan estas vacunas, por tanto, hasta este momento el Ministerio Público no ha podido demostrar que sean vacunas o que pertenezcan al Minsa”, señalo Meilán.

El abogado dijo que a su juicio las personas inocularon sustancia que no tienen nada que ver con la vacuna, “por eso es que no se ha podido imputar cargos o se ha abierto una investigación hacia el tema de que haya algún tipo de daño contra el Estado, porque la única manera que el Estado, podría ser víctima de esto es que las vacunas sean propiedad del Estado o que sean efectivamente vacunas contra Covid-19”.

La Fiscalía Anticorrupción declaró causa compleja la investigación de la vacunación clandestina realizada en dos edificios ubicados en Coco del Mar y Punta Pacífica y otorgó 6 meses más de investigación.

Meilán señaló que al declararse causa compleja, el Ministerio Público seguirá investigando hasta que llegue el momento de una fase intermedia donde el Ministerio Público tendrá que acusar a estas personas que están imputadas para llevarlos a un juicio oral".

La juez de garantías a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a Denisse Vega de Murzi, Celine Gazal de Esses y Matías Pérez Escudero por el delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de delitos contra la seguridad pública, por infringir las normas sanitarias y protocolos de bioseguridad emitidas por las autoridades de salud, para prevenir la propagación de la enfermedad contagiosa de Covid-19.

A Matías Pérez Escudero ya se le habían imputado cargos con anterioridad por los delitos de estafa, fe pública y ejercicio ilegal de la profesión.

Se estableció que no contaban con permiso o autorización del Minsa para vacunar contra el Covid-19, tras diligencias documentales y testimonios de personas que acudieron a aplicarse la vacuna.

La juez de garantías a Celine Gazal de Esses le impuso una medida de reporte los días 25 de cada mes y el impedimento de salida del país al considerar que mantiene arraigo domiciliario, familiar y laboral, a Denisse Vega de Murzi no se le impuso medida cautelar alguna al estimar que la misma ha cooperado o con la investigación desde un inicio, también mantiene arraigos y es del criterio que con esta medida se garantizan los fines del proceso, y a Matías Pérez Escudero se le mantiene la medida cautelar de detención provisional al considerar que no se le puede imponer otra medida cautelar personal que no pueda cumplir.

Denisse Vega de Murzi, Celine Gazal de Esses eran las organizadoras de dos jornadas de vacunación clandestina, mientras que Matías Pérez Escudero se hacía pasar como médico y era el que inyectaba.

Por este caso también es buscado por la Policía Nacional mediante una orden de aprehensión por la Fiscalía Anticorrupción a una persona de nombre “Aaron”, quien presuntamente acompañaba a Matías Pérez Escudero y cobraba los $200 por la dosis de vacuna en la jornada de vacunación.

El Ministerio Público anunció recurso de apelación, siendo agendada ante el Tribunal Superior de Apelaciones el 16 de diciembre de 2021, a las 10:30 a.m. en la Sala 1 de Plaza Fortuna.