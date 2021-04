Menos muertes, menos contagios e igual positividad

La semana 68 del Covid-19 en Panamá terminó con 25 fallecidos (3 menos que la anterior) y 2,230 contagios (4 menos). Se dieron 10.7% menos decesos y 0.18% menos infectados en los últimos siete días.

El promedio de muertes fue de 3.57 por día y de 318.57 respecto a contagios. A lo largo de la semana la tasa de positividad fue de 3.75%(casi igual que la semana anterior) . Se hicieron 59,505 pruebas (364 más).

Publicidad

Para el día de ayer se contabilizan 244 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 360,841. Se aplicaron 6,092 pruebas con una positividad de 4. %

En las últimas 24 horas se registró 1 nueva defunción, que totalizan 6,188 acumuladas.

Los casos activos suman 4,043. En aislamiento domiciliario se reportan 3,470 pacientes y 205 en hoteles. Hay 313 pacientes hospitalizados en salas y 55 en cuidados intensivos.

El epidemiólogo Arturo Rebollón destacó que en la semana se reportaron 374 hospitalizados. 132 menos que la semana pasada, lo cual es un buen indicador, muestra que 9 de cada 10 hospitalizados, ya se recuperaron.

En cuanto a los decesos se mantiene el mismo reporte de la semana anterior con 4 por día,pero se resalta que el grupo de menores de 20 años no reporta muertes desde la semana 10 del año actual.

Chiriquí y Panamá reportaron el 60% de los casos de la semana. Donde Panamá tiene 2 semanas aumentando casos (+24 y +43), pero Rebollón alega que eso no representa una aceleración.

El epidemiólogo manifieste que la positividad indica que es cada vez más difícil encontrar enfermos, se necesitan 26 tests para detectar 1 enfermo.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) reveló que se han aplicado 564,725 dosis de vacunas desde que llegó el primer lote el 20 de enero.

Desde que la terminal aérea de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 89,342 pruebas y se han detectado 1,237 personas positivas.

A partir del 31 de marzo del 2021, cuando se establecieron nuevos requisitos de ingresos al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado 40 pasajeros positivos procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 6,249 que ingresaron.

Los viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a un hotel no Covid-19 para que cumplan la cuarentena de 3 a 5 días.