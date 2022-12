¡Messi me decepcionó!

El delantero holandés Wout Weghorst explicó el incidente que tuvo con Lionel Messi tras el duelo entre Argentina y Países Bajos

Messi, cuando se disponía a dar una entrevista, fue el centro de la polémica por el insulto: “¿Qué mirás, bobo?”, "Andá para allá”, que le lanzó al holandés.

Según Weghorst, en ningún momento llamó a Messi para provocarlo y dijo que se sintió completamente decepcionado con la actitud de Lionel Messi.

“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, mencionó el delantero tulipán.

“Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente me decepciona”.

