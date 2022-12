Messi y Mbappe por el Olimpo de los Dioses

Soñada, espectacular y fenomenal, son algunos títulos que presentan para este nuevo enfrentamiento por conseguir la corona y ser el rey del Mundo Fútbol.

Nos convoca un duelo de máximas figuras, ambos del opulente club parisino, el PSG.Enfrenta el viejo testamento Lionel Messi, con el nuevo legado Kilian Mbappe.

Publicidad

Para los dos las condiciones son distintas. El galo ya ganó la copa que dos hombres abrazan al mundo, mientras el petiso rosarino es el único trofeo que le falta en las vitrinas para catapultarse como el mejor de todas la historia, con la polémica infundada de tener preferentes por Pelé y Maradona.

Este último partido es una batalla de nervios, bien lo declara el referente idealista Jorge Valdano: la noche antes de jugar la final de México 86 ante los teutones, no pegó los ojos más de un minuto.

Es una Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico que crece en intensidad y especulaciones. Hasta se ha dicho que Didier Deschamps, guarda una bomba y Karin Benzeme, estaría en el engramado con los Blues, esto lo veo como un absurdo, está en la lista de los 26 y es elegible.

Dejemos el romanticismo y vamos a la cancha y la pelota, donde se ganan y pierden los partidos. El actual campeón llega con una ventaja. La idea futbolística, está clara y madura, es de un proceso de 8 años. Lo escogí tiempo atrás como favorito prioritario para campeonar.

Francia, es una máquina depredadora, que espera el momento ideal y preciso para atacar a su presa. Es innegable que le interesa poco la tenencia de la pelota (tiki-taka). Se hace más efectivo y letal cuando báscula, la quita y viene con transición rápida al frente de ataque, con la velocidad vertiginosa de Dembele, Mbappe y Giroad.

Nota aparte, alta y sobresaliente para Antoine Griezmann, es hasta inexplicable que el Cholo Simeone, no lo utilce en Atletic Madrid. Es determinante en los cierres, puntual y preciso en los pases, dotado de una inteligencia de inmediatez para generar la ofensiva. Es el nuevo “Napoleón”, recordando a Alan Girese o al mismo Deschamps.

El corazón no me puede traicionar, soy seguidor albiceleste, desde 1978, cuando volaron los “papelitos” en el Monumental, fue mi primer Mundial en serio, tenía 9 años. Ese cuadro de: Kempes, Bertoni, Luque, Fillol, Ardiles, Olguín, Tarantini, Passarella, Gallego, me los sé al palpo.

Con esto quiero decirle que sí tienen los argentos posibilidades al título. Cuentan con un Messi, más líder y maradodiano y la disposición del corazón, la hidalguía y pundonor de todos: Dibu, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Alvarez, Macalistter, Ocuña. Esa voluntad permeada, es causante de grandes cosas.

Y otra energía llegará desde las gradas, toda esa vibración positiva de gentes que ha arriesgado sus seguridad social, vendiendo sus casas y autos, son verdaderos feligreses albicelestes, con el corazón en la mano dispuestos a entregarlo.

Los argentinos advierten a Francia de una invasión "histórica", han transportado un pesado material para apoyar a Messi y compañía en el Estadio Lusail. Un fans argentino compartió en sus redes sociales todo el material que cuentan para organizar un recibimiento histórico a Lionel Messi y compañía en el Estadio Lusail que se espera con lleno de 90 mil expectantes.

Para los cabalosos, las predicciones con los modelos que se generan mediante cálculos estadísticos, ponen a la selección Argentina, por un muy fino margen, como candidata para llevarse el máximo trofeo que otorga el deporte más espectacular del Mundo.

Más allá de la friolera económica que recibirá el campeón: unos de 50.5 millones de euros, se juega por el honor. Argentina pretende llegar al tricampeonato y de paso romper la hegemonía europea de 20 años. Nosotros los futboleros, esperamos un partido intenso, lleno de talento y creatividad y a ver si todo termina con el vamos muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial / Y al Diego, en el cielo lo podemos ver / con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel.

Contenido Premium: 0