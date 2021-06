¡Meto! cuarentena sigue este domingo en Chiriquí

Aunque los chiricanos creían que mañana se levantaba la cuarentena dominical impuesta desde el 16 de mayo, la realidad es que ésta se suspende el 4 de julio.

Así lo indica el Decreto Ejecutivo No.790 promulgado ayer en la Gaceta Oficial, donde se establecen nuevas medidas de toque de queda en distintas provincias y distritos del país.

Según el decreto, en la provincia de Chiriquí se levanta a partir del lunes 28 de junio de 2021 la medida de cuarentena total los domingos, y se mantendrá un toque de queda de lunes a domingo de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Para los distritos de Remedios, Renacimiento, Gualaca, San Félix, Tolé y San Lorenzo se establece toque de queda de lunes a domingo, de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

En la provincia de Veraguas se levanta a partir del lunes 28 de junio, la medida de cuarentena total dispuesta para los días domingo solo en el distrito de San Francisco, en el cual se mantendrá un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

El documento detalla que se establece a partir del 27 de junio de 2021, una cuarentena total los días domingo, sin jornada laboral ni movilidad, que comprenderá desde el sábado a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m. y un toque de queda de lunes a sábado, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., para el distrito de Colón, provincia de Colón.

Se mantiene para el resto de la provincia el toque de queda de lunes a domingo, desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Según el decreto también se establece desde el 27 de junio cuarentena total los días domingos sin jornada laboral, ni movilidad en el distrito de Chitré, provincia de Herrera desde el sábado a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m. y un toque de queda de lunes a sábado, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Para el resto de la provincia de Herrera se mantiene el toque de queda de lunes a domingo, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., exceptuando los distritos de Santa María, Las Minas, Ocú, Los Pozos, que tendrá un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

En los distritos de Las Tablas, Macaracas y Los Santos, en la provincia de Los Santos, se establece cuarentena total desde el sábado, a las 10:00 p.m. hasta el lunes 4:00 a.m. y un toque de queda de lunes a sábado desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En el resto de la provincia se mantiene el toque de queda de lunes a domingo desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., exceptuando los distritos de Pocrí y Pedasí, que mantendrá un toque de queda de lunes a domingo, de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.