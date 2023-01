¡Meto! Joel Miller con cédula chiricana

El popular personaje de videojuegos Joel Miller, de la saga "The Last of Us", es aparentemente chiricano, si le creemos al video que lanzó el Tribunal Electoral para ilustrar la evolución de la cédula de identidad personal hasta la última versión, que se anunció ayer.

En el video, el rostro de Joel Miller R. ilustra un documento de identidad personal panameño con el diseño que actualmente se usa desde el año 2013, y con un número de cédula que inicia con el 4, asignado a los nacionales de la provincia de Chiriquí.

Publicidad

De esto se dio cuenta el empresario Mayer Mizrachi, quien lo definió como "la vaina más Panamá que he visto".

Los juegos de The Last of Us Parte 1 y Parte 2 están considerados entre los mejores de todos los tiempos.

El 15 de enero de 2023, HBO lanzará una serie televisiva basada en esta saga. Joel Miller será interpretado por el actor chileno Pedro Pascal.

Contenido Premium: 0