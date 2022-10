Metro de Panamá anuncia cambio de horario por Fiestas Patrias

Panamá- Llega el mes de noviembre y también la conmemoración de las Fiestas Patrias, por lo cual el Metro de Panamá anunció este viernes el horario especial que tendrá durante los días nacionales y feriados que se aproximan, ante la disminución de la demanda.

Es por ello que el Metro estableció el siguiente horario:

Publicidad

-El próximo jueves 3 de noviembre, la Línea 1 y 2 del Metro de Panamá empezará a funcionar desde las 7:00 a.m. y dejará de prestar el servicio a 10:00 p.m., debido a que ese día se conmemora la separación de Panamá de Colombia y es un día de descanso obligatorio.

-De igual forma, el viernes 4 de noviembre, ambas líneas férreas funcionarán con horario reducido, es decir, desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche, ya que conmemora el Día de los Símbolos de la Nación (Bandera, Himno y Escudo).

-Por su parte, el próximo sábado 5 de noviembre las dos líneas del Metro de Panamá funcionarán en igual horario que el 3 de noviembre, es decir, desde las 7:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche, con motivo de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

Estos horarios reflejan una disminución en la cantidad de horas de servicio que brindará el metro, durante estas primeras festividades patrias, de entre 1 a 3 horas, tomando en consideración que el horario regular de lunes a viernes es desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., los sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

#MetroInforma Compartimos nuestro horario de operaciones durante estas fiestas patrias. #panam pic.twitter.com/8jH0DQ66qB — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 28, 2022

Contenido Premium: 0