Metrobuses hasta las 2:00 a.m. desde el 12 de diciembre

La empresa MiBus, administradora de los metrobuses anunció que reforzará la frecuencia de buses en las madrugadas desde el próximo 12 de diciembre, debido a la época navideña, que trae consigo más movimientos en las calles.

Esta decisión se toma tras el monitoreo que se realiza de la cantidad de pasajeros que se trasladan en este horario, de baja demanda, dijo Luis Campana, gerente de MiBus, en Telemetro.

En días pasados, circuló un video en redes sociales, en el que se observa a pasajeros en la zona paga del Marañón, acostados en el suelo y las bancas, quejándose de que no pasaban buses, en horas de la medianoche.

Algunos usuarios denunciaron que esta situación se vive, incluso desde horas más tempranas, como las 10:00 p.m., teniendo que esperar largos minutos para que lleguen los buses de sus rutas.

Campana reconoció que por la baja demanda que se registra a esas horas, las frecuencias se dilatan, teniendo los usuarios que esperar de 20 a 30 minutos por un bus.

No obstante, aseguró que han extendido hasta las 2:00 a.m. la circulación de los buses, que meses atrás, solo rodaban hasta las 12:00 a.m., existiendo una pequeña franja después de esa hora y hasta las 4:00 a.m. en que la presencia es casi nula.

Hay que recordar que MiBus también ha visto afectado su servicio, por la cantidad de buses que se mantienen en reparación, cuyo mantenimiento se vio retrasado por la falta de repuestos los cuales, debido al costo de los fletes, demoraban en llegar al país.

En declaraciones anteriores, Campana dijo que esta situación se estaba mejorando y que la cantidad de metrobuses en las calles, que en septiembre eran 850 es suficiente para la demanda que se enfrenta.

