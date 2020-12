Miembros del Suntracs exigen pago de prestaciones a contratista (Video)

Miembros del sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), salieron a protestar la mañana de este lunes, para exigir el pago de prestaciones laborales y bonos.

Los manifestantes bloquearon el paso de los vehículos por la vía Domingo Díaz, a la altura de la entrada de la barriada Brisas del Golf para denunciar que llevan meses tratando que la empresa contratista, Conalvia, les pague sus prestaciones pendientes.

— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 14, 2020

Los sindicalistas de la construcción aprovecharon la protesta para alzar su voz a favor de los más de e 8 mil compañeros y compañeras que a los que hasta fecha no les han reactivado los contratos.

Aseguran que se han visto en la necesidad de ejercer "el derecho humano de la protesta", porque a pesar de que han "agotado todas las vías", no han recibido respuestas a sus solicitudes. "El gobierno No dio el bono de quinientos y las empresas no pagan nuestras pretensiones laborales", según alegan.

La protesta afectó el libre tránsito por la vía Domingo Díaz, en ambas direcciones.

