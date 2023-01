Minera apelará la detención de producción

First Quantum Minerals Ltd. planea apelar una orden del gobierno de para detener la producción de Minera Panamá.

El Ministerio de Comercio emitió una resolución el 20 de diciembre que le dio a First Quantum 10 días hábiles para presentar un plan para poner la mina en cuidado y mantenimiento, un estado que detendría las operaciones comerciales. Ya hoy han pasado 12 días hábiles.

La compañía realizará hoy una conferencia telefónica para discutir el desarrollo de las negociaciones.

La negociación estaría trabada en que la minera no quiere comprometerse al pago mínimo de $375 millones anuales en regalía a partir del 2026 y más allá.

La publicación The Globe and Mail alegó que First Quantum Minerals Ltd. una fuente del gobierno panameño dijo que la compañía acordó pagar $375 millones para el año fiscal 2022, sin salvedades con respecto al precio del cobre o la producción. De 2023 a 2025, pagará al menos $375 millones si el cobre cotiza por encima de $3.25 la libra y si su producción supera las 250.000 toneladas. A partir de 2026, First Quantum pagará $375 millones si el cobre cotiza por encima de $2.75 la libra y la producción supera las 250.000 toneladas.

