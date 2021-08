Ministra anuncia que docentes deben regresar a las aulas ya

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció que a partir de la fecha se hace el llamado para que los docentes retornen a los salones a fin de brindarles un mayor acompañamiento a los estudiantes.

"Significa que se debe ir coordinando (el regreso de los educadores) en aquellas escuelas que han solicitado el retorno y aquellas escuelas que ya tenían la modalidad semipresencial y de tutorías. El llamado es ha generar esa vida en la escuela, ese acompañamiento e interacción con la comunidad educativa", expuso la ministra en conferencia de prensa.

Según la alta funcionaria, la circular aplica para el sector público y privado. Aunque reconoció que en el caso de los centros oficiales hay algunos que no reúnen las condiciones para el regreso de los docentes.

"Hay escuelas que por condiciones de infraestructura no están aptas. Esos centros educativos no pueden abrir, pero esas son excepciones", agregó.

Al finalizar el tercer trimestre, la proyección es que un 60% de las escuelas estén en la modalidad semipresencial.

En esta línea, con la reducción del distanciamiento físico anunciado el martes por el Minsa, las escuelas que ya están en la modalidad semipresencial podrán aumentar su capacidad para atender a una mayor población de estudiantes.

Gorday también recalcó que con este paso se busca que los estudiantes graduandos tengan a disposición los laboratorios y talleres, tomando en cuenta que en octubre se contempla que accedan a sus prácticas en diferentes entidades.

La ministra, en tanto, precisó que esta podría ser parte de la ruta trazada para regresar a las clases presenciales. Es importante aclarar que el retorno anunciado este miércoles va dirigido a los educadores, no a los estudiantes.

"Para el 2022 nos estamos proyectando a un retorno presencial, una vez el Minsa indique que el país haya alcanzado la inmunidad comunitaria", agregó.