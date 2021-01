Ministra asesora afirma que comentarios sobre parking se sacaron de contexto

La ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz salió al paso de una publicación de un medio digital, al asegurar que sus comentarios fueron sacados de contexto, en relación a las personas que participaron en los parking de este fin de año.

En la publicación se indicó que Ruiz sugirió que los participantes en una fiesta en un yate podían reunirse si tenían las pruebas de COVID-19 negativas.

Los comentarios generaron un mar de críticas en las redes sociales y muchos expresaron su indignación por la posición de la ministra asesora y de los "parking" que se realizaron en momentos en el que el país experimenta un aumento de casos y muertes por el COVID-19.

Ante la presión en las redes sociales, Ruiz aseguró que las fiestas están prohibida, y reiteró que el Ministerio de Salud (Minsa) realizará la investigación correspondientes, en los casos denunciados en las últimas horas a través de las redes sociales.

"Las fiestas no están permitidas, solo se permiten reuniones hasta 10 personas, eso es lo que está en el decreto del Ministerio de Salud, al menos que todo tuviesen prueba negativas y pudiesen estar juntos", dijo.

"Si tú estás en tu burbuja familiar de tu hogar solo hasta 10 personas está permitido, si tienes una reunión de trabajo en tu empresa o cualquier institución no pueden haber reuniones de más de 10 personas con mascarilla o con careta", agregó.

Ruiz insistió que como ministra consejera y médico jamás podrá estar de acuerdo con violar normas que pongan en riesgo la vida de las personas.

"Lamento que me sacaran de contexto esta mañana en una entrevista. No se puede hacer fiestas y lo repetí en varias ocasiones y lo reitero", dijo.

Además hizo un llamado a los jóvenes a cuidar a los padres y a los adultos mayores. 'Aquí no puede haber fueros ni privilegios, aquí la regla debe ser igual para todos. Aquí el Minsa y las autoridades tomarán las medidas que correspondan a cada situación', puntualizó.