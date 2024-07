Ministro de Seguridad anuncia auditorías al rojo vivo

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, ha dado un golpe sobre la mesa y ha ordenado una auditoría interna en todos los estamentos de seguridad bajo su mando.

Todas las áreas van a ser revisadas con lupa. Y esto es solo el principio, porque después de los informes internos, vendrán las auditorías forenses de la Contraloría General de la Nación.



Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Nacional de Migración, Sistema Nacional de Emergencias 911, están bajo el mando del Ministerio de Seguridad.

He ordenado a los estamentos de seguridad pública la realización de una auditoria interna en todas las áreas bajo su responsabilidad, para posteriormente una vez obtenido los informes, solicitar auditorias forenses a la @ContraloriaPma.

Auditorias

La palabra "auditoría" está de moda en los pasillos del poder, y no es para menos. Desde que el presidente José Raúl Mulino ganó las elecciones el pasado 5 de mayo, no ha dejado de ser mencionada. Y no solo él, su asesor presidencial, Carlos Guevara Mann, también puso el dedo en la llaga en un artículo publicado el 8 de mayo titulado "El presidente electo y su discurso".

"Convendría, también, realizar una exhaustiva auditoría al escandaloso endeudamiento del quinquenio más reciente. Los panameños tenemos el derecho de saber en qué se han utilizado los 23.2 mil millones de dólares de deuda adquirida por este gobierno y quiénes se han ganado las comisiones respectivas", escribió Mann.

Agregó que; "Este es uno de los principales factores detrás de la pérdida del grado de inversión, que tan duro impacto tiene y seguirá teniendo sobre la economía nacional. Cualquier intento de minimizar las implicaciones de este escándalo o de proteger a quienes de semejante manera han minado las finanzas públicas y la reputación del país ayudaría a desprestigiar al nuevo gobierno, convirtiéndolo en cómplice del anterior."

Pero Guevara Mann no ha sido el único, el presidente Mulino, durante su discurso de toma de posesión, fue más allá y prometió una estricta auditoría ambiental a la mina de cobre en Donoso, Colón.

Prometió traer a los mejores expertos internacionales para que nos cuenten la cruda verdad sobre el estado del lugar y los posibles peligros ambientales.

Además de las altas figuras del gobierno, incluyendo a los miembros del Consejo de Gabinete, los nuevos alcaldes y representantes de corregimiento también han manifestado la necesidad urgente de realizar auditorías en los cargos que han asumido, debido al estado deplorable de las instalaciones y a las preocupantes cifras deficitarias.

