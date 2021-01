Ministro Sucre: Todos los implicados en fiestas clandestinas serán sancionados

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, advirtió que la "ley es igual para todos". Añadió que todas las personas que hayan en fiestas clandestinas durante la temporada navideña serán sancionadas.

Advirtió que "No importa que sean funcionarios públicos, serán sancionados por no acatar las normas y disposiciones de cuarentena social y específicamente la prohibición de reuniones sociales, cuyo objetivo es disminuir los casos de Covid-19".

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Covid-19: 38 muertos y nuevo récord de 52,114 casos activos

Sucre manifestó en el caso del representante de Ancón, Iván Vásquez, “habló con el director de la región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, y le dijo que ya se le citó para comparecer con sus abogados y esperar su sanción... Todos los que estén implicados en este tipo de casos donde no sigan normas, van a ser sancionados”

También se adelanta las investigaciones sobre la fiesta del yate, donde participaron hijos de reconocidos periodistas y empresarios. Añadió que tiene entendido que han sido identificados y citados para aplicar las respectivas multas de acuerdo al proceso.

Las declaraciones del ministro Sucre las ofreció a la prensa nacional durante una inspección a los trabajos de adecuación del gimnasio del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), ubicado en Tocumen, el cual será utilizado para la atención de pacientes leves y moderados con COVID-19.

La instalación del gimnasio de ITSE son habilitadas para contar con unas 114 camas, divididas en 95 de sala y 19 para la Unidad de Cuidados Respiratorios (UCRE), y contará además con estación de enfermería, almacén de enfermería, almacén médico quirúrgico, área administrativa, almacén general, farmacia, nutrición, área de descanso para el personal de salud, entre otras facilidades.

Esta obra que realiza el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud (MINSA), valorada en 1.3 millones de dólares y que a su vez contará con el mobiliario y equipos necesarios para brindar atención a los pacientes afectados por COVID-19.

#NacionalCri Ministro @LPacoSucre del @MINSAPma informa que han citado a los jóvenes que participaron en una fiesta a bordo de un yate. Además, brinda detalles del organigrama de vacunación. Video: Landro Ortiz.



Más noticias en https://t.co/Gniy6SpdIk pic.twitter.com/aiTcHYJ1HB — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 8, 2021