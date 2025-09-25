Minsa- Capsi de Volcán cerrará temporalmente desde este viernes

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región de Salud de Chiriquí, informa a la población del distrito de Tierras Altas que el Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (CAPSI) de Volcán suspenderá temporalmente sus servicios durante dos días, a partir del viernes 26 de septiembre de 2025.

Esta interrupción total de la atención al público responde a la instalación de un generador eléctrico de respaldo, un equipo esencial para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios médicos en la instalación.

Durante este periodo, los servicios serán reubicados temporalmente en el Hogar Materno, donde se habilitarán dos consultorios con cuatro camillas, así como los servicios de farmacia, ambulancia y atención prehospitalaria.

Con el fin de mitigar el impacto de esta suspensión, el MINSA ha dispuesto un refuerzo en la capacidad operativa de los Centros de Salud de Cerro Punta y Río Sereno:

Centro de Salud de Cerro Punta: Operará durante el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Salud de Río Sereno: Extenderá su servicio de urgencias desde las 11:00 p.m. del jueves 25 hasta las 7:00 a.m. del lunes 29 de septiembre.

El servicio habitual en el Minsa-Capsi de Volcán se reanudará el lunes 29 de septiembre a las 7:00 a.m.

