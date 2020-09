MINSA: en misa de Wendy se respetó limitaciones sanitarias

El director de la región metropolitana de Salud, Isarel Cedeño reveló que ya se completó el informe sobre la situación que se registró en Santa Ana en ocasión de las honras fúnebres de la perredista Wendy Rodríguez.

Cedeño dijo que dentro del templo se cumplió con el aforo de limitar al 25% la capacidad de asistentes y se respetó el distanciamiento social. Afuera había una multitud.

A la misa acudieron el 31 de agosto la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, así como diputados como Crispiano Adames, Héctor Brands y Zulay Rodríguez.

Los adversarios del gobierno iniciaron una campaña para forzar la renuncia de la ministra Ruiz.

El mandatario Laurentino Cortizo advirtió que en el caso de la permanencia o no de la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, no tomaría decisiones en base a presiones, sino en atención a las evidencias.

"Esto no es un proceso de linchamiento, la justicia es para todos. Mi pregunta siempre cuando algo pasa es que haya algo así que verifique qué resolución se violó o qué decreto se violó, eso lo debo estar recibiendo, pero no queremos hacer absolutamente, no hago absolutamente nada que no tenga evidencia", expresó el gobernante.

El 15 de agosto, la Arquidiócesis de Panamá emitió las disposiciones que rigen para las misas a partir del 17 de agosto y que se respaldan en la resolución 453 del 29 de mayo de 2020 firmada por la entonces ministra de Salud, Rosario Turner y su viceministro y ahora titular Luis Sucre. En esencia se establecía la limitante del 25% de asistencia a los oficios religiosos.