Minsa y Meduca descartan cierre de colegios

Los ministros de Salud, Luis Francisco Sucre y de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, determinaron que el año lectivo se mantiene igual y no se plantea el cierre de colegios el incremento de casos de Covid-19.

Sucre indicó que se tomarán decisiones en algunas escuelas de acuerdo con los indicadores en el número de casos.

“Aquellos estudiantes que presenten algún tipo de sintomatología respiratoria por más leve que sea, como la secreción nasal, dolor de garganta etc., no debe asistir a dar clases; igualmente debe ser reportado para que se proceda hacer la prueba de hisopado y no poner en riesgo al resto del plantel”, dijo Sucre.

La titular de Educación indicó que a la fecha se registran 1,243 contagios en las escuelas entre estudiantes, docentes y administrativos.

El MInistro de Salud indicó que se realizan inspecciones en diversos centros escolares para asegurar que se está cumpliendo con las normas de bioseguridad.

En los próximos días será la reunión con los regionales de salud y de educación para poder dar el acompañamiento y realizar los hisopados.

