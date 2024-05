Mireya Moscoso pide la renuncia al directorio del Panamañista

Panamá- La expresidenta Mireya Moscoso le solicitó la renuncia a todo el directorio nacional del partido Panameñista, "por el amor a este partido que tantas luchas, muertes y sacrificios ha tenido".

Moscoso, durante una reunión con convencionales del Panameñista en la Fundación Arnulfo Arias Madrid, ubicada en Ancón, convocada para analizar qué pasó durante las pasadas elecciones del 5 de mayo, reconoció ante los medios de comunicación social que el colectivo ha decaído.

Dejó claro que la gente ya no cree en los dirigentes del Panameñisno, y es por eso que hoy se convocó la reunión para pedirle al presidente del partido —José Blandón— y a todo su directorio que "renuncien, váyanse, han fracasado".

Aseguró que desde el pasado domingo, 5 de mayo, después que perdieron, "que se dieron cuentan estábamos en el piso, debieron renunciar y haber dicho, bueno, nosotros tenemos que tener un relevo, porque es necesario".

Explicó que como persona "uno sabe y entiende cuando debe dar ese paso", al tiempo que recordó que ella misma lo hizo.

De igaul forma, se cuestiona "¿qué está pasando?, ¿por qué el partido está desapareciendo?, ¿por qué la gente ya no cree en el partido?, pese a ser el único partido que tiene historia en Panamá...".

Al ser consultada si ella estaría dispuesta a tomar nuevamente las riendas del partido Panameñista, dijo "NO. Yo creo que ya yo cumplí con este partido y esto le toca ahora a muchachos jóvenes", y no entregarle el partido a cualquiera, ya que otras personas se han tomado el colectivo y a los verdaderos panameñistas los echan a un lado, porque no piensan igual que ellos y eso tiene que cambiar.

Entre risas entre cortadas, aseguró que Blandón tiene que entender que la ruta de él terminó el pasado domingo, y que ahora le toca a los convencionales decir el futuro del partido.

"¿Quieren seguir con lo mismo?, entonces aguántenselo. Yo no puedo decir que yo voy a renunciar de mi partido, primero muerta antes de irme", recalcó.

Recordó que cuando su esposo, Arnulfo Arias, con quien estuvo casada 25 años, salía a la calle todo el mundo lo quería tocar, porque era un gran líder, "y eso es lo que duele, porque el partido del doctor Arias no existe".

Sobre el recién anunciado Gabinete del presidente electo, José Raúl Mulino, aseguró que este tiene figuras muy interesante, con mucho balance y eso es lo que el país necesita. "Creo que al presidente le va a tocar muy duro a partir del 1 de julio, porque este país está en ruinas", por lo que le dio su beneplácito a los ministros nombrados.

