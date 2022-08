Mireya no ve a la izquierda gobernando en Panamá

La expresidenta Mireya Moscoso estimó que Panamá no está preparada para un Gobierno de izquierda, hay mentes preparadas que sí creen que llegó el momento, pero no ha llegado el momento.

Sobre la mesa única de diálogo, que se instaló tras las protestas y cierres en el país, Moscoso indicó en "Debate Abierto", que es necesario involucrar otros sectores del país.

Publicidad

“Se necesita llevar temas, involucrar no solo a los que están sentados en esa mesa, no solo son los que están allí, los industriales, todos los sectores que pagan cuotas también quieren y tienen voz para ver cómo se resuelven estos problemas”, expresó.

Además pidió al mandatario Laurentino Cortizo, firmeza en la toma de decisiones ante la situación actual que vive el país a raíz de los reclamos por el alto costo de la vida...él debe involucrarse más.

"Hay que cambiar muchas cosas y ojalá que se cambien, pero el poder lo tiene una persona y esa persona, que Dios la ilumine y que piense en Panamá, en su país, en los que menos tienen que son los que más están sufriendo. Vamos a orar por la salud de él, que no le pase nada y que diga 'tengo el poder y lo voy a usar'", añadió la exgobernante.

"El día que usted se juramenta, usted es el que manda. Usted puede escuchar a los asesores, al vicepresidente, pero la última decisión es de él. Él tiene que demostrarle al país que él es el presidente”, añadió.

No es lo mismo hablar con un asesor o un ministro, que hablar con la cabeza… es que el vicepresidente tampoco es el que decide, es el presidente de la República, reiteró Moscoso

Para la panameñista actualmente no hay una cohesión entre la Asamblea y el Ejecutivo. Este Gobierno tiene mayoría y no veo que estén trabajando junto con el presidente, no lo veo. Cada uno anda por su lado”.

También descartó la reelección del PRD...es muy duro...yo no veo a ningún candidato del PRD reelegirse, podría ser, pero no lo veo.

Mireya Moscoso descartó además la posibilidad de aspirar a una reelección presidencial, “el día que uno baja las escaleras de la Presidencia uno dice cumplí... ese día me dije tengo que apoyar más a mi partido, a las personas que creen en nuestra doctrina, pero no pensar en que puedo volver a ser candidata...me lo han pedido, me han rogado que lo haga y he dicho que no, yo cumplí”, señaló Mireya Moscoso.

La exjefa del Ejecutivo dijo no ser muy creyente de los subsidios, porque lo que hacen es poner perezoso al panameño, porque mientras usted recibe cinco subsidios en su casa, pienso en la Beca Universal, si son cinco hijos son cinco cheques al mes, entonces ¿quién quiere ir a trabajar?”

Contenido Premium: 0